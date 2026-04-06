No es un secreto que en más de una ocasión, la vida real supera la ficción y por ese motivo, Netflix y otras plataformas utilizan historias basadas en hechos reales para realizar documentales, películas y series que retratan situaciones que pasaron de verdad.

Ahora, Netflix estrenó La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson, una película que según la descripción oficial de la plataforma es “un retrato íntimo y conmovedor de la ciclista Moriah Wilson, criada en una familia tenaz y cariñosa, cuya pasión se convierte en una gran fortaleza e impulsa una brillante trayectoria deportiva”.

“Pero toda esa energía quedó truncada por una tragedia devastadora. Su asesinato, la búsqueda del responsable y el eventual juicio por el crimen dominaron los medios de Estados Unidos desde mayo de 2022. Esta producción va más allá de los titulares para explorar el impacto de este crimen desolador en quienes la conocieron y quisieron: sus familiares, amigos y compañeros”.

“El resultado es una historia poderosa y sumamente humana sobre la pérdida, el amor y cómo el duelo pone a prueba nuestra resiliencia y puede transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros.”, finaliza la descripción.

¿Quién es Moriah Wilson, cómo murió y por qué llegó su caso a Netflix?

Moriah Wilson nació el 18 de mayo de 1996 en New Hampshire, Estados Unidos. Creció en Kirby, Vermont y se graduó de la Academia Burke Mountain en 2014 y en el Dartmouth College en 2019, con una licenciatura en Ingeniería.

La mujer desarrolló una pasión por el ciclismo desde que era niña; además, era esquiadora junior de renombre nacional, pero se había convertido en ciclista de gravel. Antes de dedicarse por completo a la ciclismo profesional, trabajó como planificadora de demanda para Specialized.

Fue asesinada a tiros por Kaitlin Armstrong en un encuentro romántico con Colin Strickland, quien había sido pareja de Armstrong. Horas antes, Wilson había salido con el hombre a nadar en la piscina Deep Eddy y después cenó.

La criminal mantuvo una relación con el también ciclista y se separaron en otoño de 2021, momento en el que Strickland ya había conocido a Wilson y había iniciado una breve relación romántica con ella. Armstrong y Strickland se reconciliarían posteriormente y reanudarían su relación.[

El caso de Moriah Wilson llegó a la plataforma de Netflix por tratarse de una historia bastante polémica e impactante, pues el crimen estuvo lleno de drama.