La participación de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México 2026 ha despertado mucho interés entre el público, pues desean conocer la trayectoria de la actriz mexicana.

Uno de los temas más buscados es su participación en la serie La Rosa de Guadalupe, donde acumuló más de treinta capítulos y dejó escenas memorables. Descubre en La Razón de México en qué episodios salió la también cantante y cómo fueron sus intervenciones, quizá la viste en televisión y no lo recuerdas.

¿En qué capítulos de La Rosa de Guadalupe salió Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz ha interpretado distintos personajes en La Rosa de Guadalupe, la exitosa producción de Televisa. Entre los más recordados se encuentra “El pacto”, que fue publicado en 2023 en YouTube.

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En este capítulo, la actriz da vida a Itzia, una joven que enfrenta una situación extrema al dar a luz en los baños de la secundaria. Sus amigas se convierten en cómplices de este secreto, y el misterio sobre la identidad del bebé se convierte en el eje de la historia, así que vemos una intensa investigación para dar con la madre del pequeño.

Puedes ver “El pacto” a continuación:

Otro episodio recordado de La Rosa de Guadalupe en donde participó Arantza Ruiz es “Donde está el cielo”, publicado en 2024 en YouTube.

Aquí la artista interpreta a Manuela, una joven de origen humilde apasionada por dibujar caballos. En un rancho conoce a Omar, dueño de los animales, y entre ambos surge una historia de amor marcada por la diferencia de mundos.

Puedes ver “Donde está el cielo” a continuación:

En una entrevista reciente para La Casa de los Famosos México 2026, Arantza Ruiz compartió con el público que, en total, participó en 33 capítulos de la serie, por lo que podría ser considerada una de las actrices recurrentes de La Rosa de Guadalupe.

La intérprete y streamer, es parte importante de una de las producciones más destacadas de la televisión mexicana y de América Latina.

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