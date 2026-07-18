La Casa de los Famosos México 2026 sigue generando expectativa, pues aún no hemos conocido a todos sus participantes. Sin embargo, una figura destacada que ya fue confirmada para esta cuarta temporada es Arantza Ruiz.

La actriz ha construido una sólida carrera en la pantalla, pero también se lanzó en redes sociales como gamer y cantante. Ahora se enfrenta al reto de convivir con otros actores y creadores de contenido bajo las cámaras las 24 horas del día. Descubre quién es esta joven y cuál es su trayectoria.

¿Quién es Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Arantza Ruiz Méndez nació en Ciudad de México el 18 de abril de 1997, por lo que actualmente tiene 29 años. Es hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora de cine Socorro Méndez.

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Debutó en televisión en 2004 con la telenovela Amarte es mi pecado. Poco después participó en Pablo y Andrea (2005), junto a Danna Paola.

Arantza Ruiz ha aparecido en producciones como Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe, La malquerida, El hotel de los secretos, La querida del Centauro, Fugitiva en España, Señora Acero, La bandida y Los elegidos.

Arantza Ruiz ı Foto: Especial

Entre sus proyectos más recientes se encuentran Vencer el pasado (2021), telenovela que protagonizó, Eternamente amándonos (2023), El precio de amarte (2024) y Me atrevo a amarte (2025).

En cine, Arantza Ruiz debutó en 2016 con Manual de principiantes para ser presidente y Póquer de las muertas. También incursionó en teatro y es reconocida como bailarina.

Además de su carrera artística, Arantza es una popular gamer y creadora de contenido, con presencia activa en redes sociales como Instagram y TikTok, donde, hasta ahora, acumula 351 mil y 1.3 millones de seguidores respectivamente.

Arantza Ruiz inicia pronto una nueva etapa en su carrera, pues fue confirmada como la décima habitante de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz de 29 años se une a figuras como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo y Yahir.

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