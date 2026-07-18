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¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de la final del Mundial con Shakira, BTS y Justin Bieber?

Nueva York vibrará este domingo con un despliegue musical único; Madonna, Burna Boy, Coldplay y Gustavo Dudamel también se unen al espectáculo

¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo del final del Mundial?
¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo del final del Mundial? Foto: Instagram/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

El Mundial 2026 llega a su final tras semanas de intensos partidos y espectáculos musicales que marcaron cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos.

Ahora, el cierre se prepara con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, que tendrá lugar en Nueva York este domingo, durante la final entre Argentina y España. Descubre a qué hora y dónde se podrá ver este espectáculo que contará con la presencia de estrellas internacionales como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y más.

¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de la final del Mundial con Shakira, BTS y Justin Bieber?

El espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026 se realizará en el New York–New Jersey Stadium, en Estados Unidos.

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En México, el show podrá verse en televisión abierta como TV Azteca y Televisa, canales de paga y plataformas de streaming autorizadas como ViX premium. El inicio está programado para aproximadamente las 13:50 horas (tiempo del centro de México), justo en el descanso del partido.

El espectáculo también tiene un componente benéfico, apoyando el FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños alrededor del mundo.

¿A qué artistas veremos en la final del Mundial?

En el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026, este domingo, veremos a:

  • BTS
  • Madonna
  • Shakira
  • Justin Bieber
  • Burna Boy
  • Gustavo Dudamel
  • PS22 Chorus ft. Coldplay
Justin Bieber, Shakira y Tom Cruise
Justin Bieber, Shakira y Tom Cruise ı Foto: Instagram

Mientras tanto, en la ceremonia de clausura, participarán:

  • IShowSpeed
  • Tom Cruise
  • Laura Pausini
  • Nicole Scherzinger
  • Robbie Williams

El Himno Nacional de Estados Unidos será interpretado por la cantante y actriz Jennifer Hudson.

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