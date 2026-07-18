¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo del final del Mundial?

El Mundial 2026 llega a su final tras semanas de intensos partidos y espectáculos musicales que marcaron cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos.

Ahora, el cierre se prepara con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, que tendrá lugar en Nueva York este domingo, durante la final entre Argentina y España. Descubre a qué hora y dónde se podrá ver este espectáculo que contará con la presencia de estrellas internacionales como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y más.

¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de la final del Mundial con Shakira, BTS y Justin Bieber?

El espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026 se realizará en el New York–New Jersey Stadium, en Estados Unidos.

En México, el show podrá verse en televisión abierta como TV Azteca y Televisa, canales de paga y plataformas de streaming autorizadas como ViX premium. El inicio está programado para aproximadamente las 13:50 horas (tiempo del centro de México), justo en el descanso del partido.

El espectáculo también tiene un componente benéfico, apoyando el FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños alrededor del mundo.

¿A qué artistas veremos en la final del Mundial?

En el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026, este domingo, veremos a:

BTS

Madonna

Shakira

Justin Bieber

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus ft. Coldplay

Justin Bieber, Shakira y Tom Cruise ı Foto: Instagram

Mientras tanto, en la ceremonia de clausura, participarán:

IShowSpeed

Tom Cruise

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

El Himno Nacional de Estados Unidos será interpretado por la cantante y actriz Jennifer Hudson.

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