La marca de ropa Skylrk, creada por Justin Bieber, ha sido bien recibida por los fans gracias a su estilo moderno y sus colores vibrantes.

El canadiense ofrece diversas prendas y accesorios que son teñidos de forma artesanal, por lo que se convirtió en tendencia internacional y una de las más buscadas por los amantes del streetwear.

¿Cuánto cuestan el case y la hoodie de Skylrk, la marca de ropa de Justin Bieber?

Todos quieren mantenerse a la moda con las prendas de la marca de Justin Bieber. La colección fue pintada mediante un proceso artesanal, por lo que los tonos son únicos de cada prenda.

Una de las más solicitadas es la hoodie o sudadera con cremallera que, según la descripción del sitio web de Skylrk, esta pieza es oversize (aunque se puede elegir entre tallas que van desde la XS a la XXL) y tiene hombreras extraíbles. El precio en pesos mexicanos es de $3 mil, ya sea en color azul o manzana.

Mientras tanto, los cases o fundas para teléfono cuestan $465 pesos mexicanos. Están hechas de silicona y tienen un bulto moldeado en la parte trasera para ofrecer a los usuarios una experiencia sensorial única.

Las piezas sólo están disponibles en color cave (gris), jelly (rojizo), goo (verde) y super azul para iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, 17 Pro y 17 Pro Max.

Skylrk también ofrece beanies (gorros), pantalones de chándal, bermudas, calcetines, bóxers y básicos como camisetas cuadradas de algodón en color blanco y negro.

Puedes comprar la prenda que desees desde México, sólo debes ingresar a https://skylrk.com/.

Pop up experience de Skylrk

Justin Bieber anunció a través de su cuenta de Instagram hace unos días que su marca, Skylrk, tendrá pop up experience. Para lástima de muchos fans, esta oportunidad tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 20 de julio.

Es probable que el intérprete de “YUKON” lance esta dinámica para otras ciudades del mundo, como la CDMX. Te recomendamos mantenerte pendiente de las redes sociales del canadiense para que, en caso de que la experiencia llegue a la capital mexicana, seas una de las primeras personas en enterarse.

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