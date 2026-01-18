Justin Bieber recuerda su romance con Selena Gomez con FOTO del 2016

Pasan los años pero Justin Bieber sigue quedando como el hombre que no puede olvidar a Selena Gómez a pesar de que lleva años casado y ya tiene un hijo con la modelo Hailey Bieber, sin mencionar que por su parte, la actriz americana se casó en 2025 con Benny Blanco.

Reviven el romance de Justin Bieber con Selena Gomez y él da me gusta a un comentario

En esta ocasión, fue una publicación antigua revisitada por los fans de Justin Bieber quienes encendieron nuevamente el ship de Jelena, por una foto del 2016 donde vemos a la pareja conformada por el cantante y Selena Gómez besándose.

Reviven el romance de Justin Bieber con Selena Gomez ı Foto: IG: @lilbieber

Y es que por el trend de revivir fotos y videos del año 2016, los usuarios en redes sociales no han perdido la oportunidad de recordar dónde estaban los famosos en aquel año y por ello, los fans del artista scrolleraron hasta llegar a las fotos con 10 años de antigüedad.

En la publicación, podemos ver a ambos artistas cuando eran una pareja y se están dando un beso, lo que en su momento desató furor, pues recordemos que solían ser una de las power couples de la época.

Usuarios realizaron nuevos comentarios en dicha publicación ya que se encontraba disponible para todos. Destacó uno que decía simplemente “vivan los novios” y al que el autor del post, es decir Justin Bieber, le dio ‘me gusta’.

En el video del influencer Eddy Nieblas podemos ver que se trata de un comentario real en la cuenta del artista, así como el corazón rojo al lado del nombre que indica que Bieber sí le dio like, además de el tiempo que detalla que para ese momento el mensaje tenía apenas 18 horas de haber sido publicado.

Las reacciones no tardaron en surgir, pues no es la primera vez que señalan al intérprete de ‘Baby’ por supuestamente no superar la relación que tuvo con la actriz de Emilia Pérez. Además, recordaron que apenas a inicios de este año 2026, Hailey publicaba con emoción una foto celebrando 10 años junto a su esposo.

Esto ha alimentado las especulaciones en torno a la verdad detrás de la relación de Hailey y Justin Bieber y si él sigue enamorado de Selena Gómez a pesar del tiempo que ha pasado. Te dejamos algunas reacciones: