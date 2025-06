Justin Bieber manda contundente mensaje en plena crisis emocional: ‘Estoy roto y tengo problemas de ira’

Justin Bieber se ha convertido en el centro de atención a raíz de lo que muchos señalan como una nueva crisis emocional que el cantante ha dejado en evidencia a través de su cuenta de Instagram.

Y es que el esposo de Hailey Bieber, se había tranquilizado un poco en las últimas semanas, aunque sin dejar de subir contenido que daba mucho de qué hablar. Ahora, Justin Bieber alzó la voz por las críticas que ha recibido.

El mensaje de Justin Bieber en plena crisis

Recientemente, el cantante publicó en Instagram un mensaje directo para quienes lo han criticado recientemente en redes sociales y en general, a todos aquellos que “le siguen diciendo que sane”.

“¿No creen que si pudiera arreglarme a mi mismo ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira. He tratado de trabajar toda mi vida para ser como las personas que me dijeron que debía ser para estar arreglado como ellos", expresó.

Añade que tratar de estar bien “solo le hace sentir más cansado y enojado”. El cantante finaliza su mensaje hablando de su religión: “Jesús es la única persona que hace que quiere hacer mi vida sobre otros, porque honestamente estoy cansado de pensar en mi mismo últimamente, ¿ustedes no?“, cuestiona.

La crisis de Justin Bieber

Ha habido mucha especulación en torno a la salud mental de Justin Bieber, quien en los últimos meses ha generado fuerte preocupación por sus declaraciones y apariencia, que han desatado todo tipo de especulaciones sobre una crisis.

La semana pasada, el cantante dio de qué hablar al decir que estaba “cansado de las relaciones transaccionales”, lo que fue tomado como una indirecta para su ex esposa Hailey.

El domingo, el cantante realizó varias publicaciones, incluyendo una serie de fotos en las que termina la amistad con una persona que le dijo que no estaba acostumbrado a recibir arranques de una persona.

“Nunca reprimiré mis emociones por alguien. El conflicto es parte de una relación. Si no te gusta mi ira, no te gusto yo. Mi ira es una respuesta al dolor que he atravesado”, expresó Justin Bieber en los mensajes.