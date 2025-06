Videos filtrados de Diddy que han sido claves en el caso

Los videos filtrados de “P. Diddy” que se han compartido en medios y plataformas como TikTok y X, han intensificado el escándalo y la atención pública sobre el caso.

Sean “P. Diddy” Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 en Nueva York y en mayo comenzó el juicio en el que enfrenta cargos federales por tráfico sexual, crimen organizado, extorsión y transporte para prostitución.

Su equipo alega que las filtraciones son una campaña para dañar su imagen, solicitando una orden de silencio para evitar más divulgaciones.

“P. Diddy” Combs enfrenta acusaciones que señalan un patrón de abuso y actividades ilícitas durante décadas, vinculadas a sus famosas fiestas “White Parties” y “Freak Offs”.

Diddy está detenido sin fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Más de 120 personas lo acusan de abuso sexual desde los 90 hasta 2024.

A continuación, se detallan los videos filtrados sobre el caso.

Cassie Ventura habla en el Juicio de Puff Daddy ı Foto: AP

Video de agresión de Diddy a Cassie Ventura (2016)

En mayo de 2024, CNN publicó un video de una cámara de seguridad de un hotel en Los Ángeles, fechado en 2016, que muestra a Diddy agrediendo físicamente a su exnovia, Cassie Ventura.

En las imágenes, Combs la agarra, la arrastra, la tira al suelo, la patea y trata de llevarla de vuelta a una habitación.

Este video respalda la demanda de Ventura presentada en noviembre de 2023, donde acusó a Diddy de abuso físico y sexual durante su relación de diez años. El video es una prueba clave en el caso federal contra Diddy.

Sus abogados acusaron al gobierno de EE. UU., específicamente a agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de filtrarlo a CNN para dañar su reputación y prejuiciar al jurado antes del juicio, programado para el 5 de mayo de 2025.

El juez Arun Subramanian rechazó una audiencia probatoria en diciembre de 2024, afirmando que Diddy no demostró la implicación del gobierno.

Los fiscales negaron tener el video antes de su publicación.

Combs negó inicialmente las acusaciones de Ventura, pero tras la filtración del video, emitió una disculpa pública: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Estaba disgustado entonces y lo estoy ahora”.

Este es el único incidente que ha admitido públicamente.

Filtran turbia FOTO de Maluma jovencito en una fiesta de Puff Daddy. ı Foto: larazondemexico

Videos de fiestas White Parties y Freak Offs de Diddy

Sobre las White Parties y Freak Offs de Diddy han surgido múltiples videos y fotos que han circulado en TikTok y X. Estas fiestas eran celebradas desde finales de los 90 hasta los 2000.

Los clips muestran eventos lujosos con celebridades vestidas de blanco, bailando, bebiendo y disfrutando de escenarios extravagantes, como mujeres en columpios sobre piscinas o camas gigantes.

Un video de 2009 muestra a Ashton Kutcher en una White Party, balanceándose en hamacas, sin evidencia de actividades ilegales.

Otro clip de 2000, publicado por TMZ, muestra a Diddy bromeando sobre un DJ británico, James Ford, desmayado en una fiesta en Londres, diciendo: “Esto pasa cuando vienes a una fiesta de P. Diddy... los pongo a dormir”.

Aunque los videos muestran un ambiente festivo, están vinculados a acusaciones de que las “Freak Offs” incluían actividades sexuales forzadas, consumo de drogas (como ketamina y éxtasis) y grabaciones sin consentimiento para chantaje.

Los fiscales alegan que Diddy organizaba estos eventos para explotar víctimas, con hallazgos de más de 1,000 botellas de aceite de bebé, drogas y armas en sus propiedades.

Testimonios describen mujeres drogadas y obligadas a participar en encuentros sexuales prolongados, algunas requiriendo sueros intravenosos.

Aunque no está claro quién filtró estos videos, se especula que algunos provienen de los allanamientos federales a las propiedades de Diddy en marzo de 2024.

Los abogados de Diddy afirman que son parte de una campaña para desprestigiarlo, sacados de contexto.

Nombres como Will Smith, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Jennifer Lopez, Justin Bieber y Maluma han sido asociados a las White Parties mediante fotos o videos, pero no hay pruebas de su participación en actividades ilegales.

Sean 'Diddy' Combs, Beyoncé y Jay Z ı Foto: larazondemexico

Supuestos videos sexuales de Diddy con celebridades

En septiembre de 2024, la abogada Ariel Mitchell-Kidd, quien representa a una víctima de Diddy, afirmó en NewsNation (Banfield) que le ofrecieron vender un video pornográfico que muestra a Diddy con una celebridad “de mayor perfil”, grabado sin consentimiento en su casa de Atlanta.

Mitchell-Kidd describió el video como “auténtico” y mencionó rumores de tres videos más con otras celebridades, además de un cuarto sin Diddy, grabado en una de sus propiedades. No reveló nombres ni presentó el video públicamente.

La cantante Jaguar Wright afirmó en Piers Morgan Uncensored que Diddy vendió una cinta “Freak Off” por 500 millones de dólares en la dark web.

Estas acusaciones no están verificadas. Una fuente citada por Us Weekly negó la existencia del video principal, y un agente del Departamento de Seguridad Nacional, según el New York Post, confirmó “nombres reconocibles” en grabaciones, pero sin identificarlos.

Los supuestos videos son clave en las acusaciones de que Diddy grababa encuentros sexuales para chantajear a víctimas y celebridades, un elemento central de los cargos por crimen organizado.

La falta de acceso público y la ausencia de nombres confirmados mantienen estas filtraciones en el terreno de la especulación.

Videos de allanamientos federales (marzo de 2024)

En abril de 2024, comenzó a circular un video del allanamiento federal a la mansión de Diddy en Los Ángeles, valuada en 40 millones de dólares.

Las imágenes muestran a decenas de agentes, vehículos blindados y un dron, con daños significativos a la propiedad.

Se decomisaron drogas, armas y más de 1,000 botellas de aceite de bebé, presuntamente vinculadas a las “Freak Offs”.

Aunque no muestra fiestas o actos personales de Diddy, el video resalta la magnitud de la investigación federal.

Los abogados de Diddy criticaron la publicidad del allanamiento, alegando que buscaba dañar su imagen.

Videos de defensa sobre “Freak Offs” (enero 2025)

En enero de 2025, los abogados de Diddy, Marc Agnifilo y Teny Geragos, presentaron nueve videos de supuestos “Freak Offs” como evidencia, afirmando que demuestran la inocencia de Diddy.

Estos videos, no divulgados públicamente, muestran a Diddy, Cassie Ventura y trabajadores sexuales masculinos en actividades sexuales, que la defensa sostiene fueron consensuales.

Los fiscales sostienen que los encuentros fueron coercitivos, involucrando drogas e intimidación, y que el consentimiento no fue genuino.

Citaron el testimonio de Cassie, quien describió sentirse “humillada” y “sin valor” en estos eventos, respaldado por su demanda civil de 2023.

Estos videos son controvertidos, ya que ambas partes los usan para narrativas opuestas. Su admisibilidad y análisis serán cruciales en el juicio.

Justin Bieber y P Diddy en una fiesta. ı Foto: Instagram

Videos de interacción de Diddy con Justin Bieber

Videos de 2009 y 2011 con un Justin Bieber adolescente (15-16 años) han generado preocupación.

En un clip de YouTube de 2009, “Justin Bieber’s 48 Hrs with Diddy”, Diddy muestra a Bieber un Lamborghini y dice: “Dónde estamos y qué hacemos no lo podemos divulgar... Es el sueño de un chico de 15 años”.

En Jimmy Kimmel Live (2011), Diddy advierte a Bieber no hablar de sus actividades, diciendo: “Sabe que no debe hablar de lo que hace con el hermano mayor Puff en televisión nacional”.

Estos videos entre P.Diddy y Justin Bieber han desatado especulaciones, pero no hay pruebas de actos ilegales. .

Puff Daddy y Jennifer López ı Foto: larazondemexico

Videos de entrevistas con dichos polémicos

Entrevista con Conan O’Brien (2002)

Un clip de 2002 en el programa de Conan O’Brien resurgió, donde Diddy bromea sobre encerrar a mujeres en sus fiestas, diciendo: “Es un poco subido de tono”.

El video ha sido interpretado como incriminatorio, aunque su equipo afirma que fue sacado de contexto.

Comentarios de Usher

En una entrevista de 2016 con Howard Stern, Usher, quien vivió con Diddy a los 14 años, describió ver “cosas curiosas” como orgías en su mansión, resurgió, alimentando especulaciones sobre la influencia de Diddy en artistas jóvenes.