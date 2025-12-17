¿Justin Bieber fue golpeado en la calle? La verdad del video viral

Justin Bieber se volvió tendencia horas atrás por la filtración de un video en el que lo podemos ver pelear a golpes en la calle con un grupo de hombres. Las imágenes despertaron preocupación en el público en general.

El video de Justin Bieber peleando

En las imágenes captadas, vemos que junto con Justin Bieber se encontraba su esposa Hailey, quien tuvo una reacción que no tardó en ser criticada, aunque otros señalan que probablemente se encontraba en estado de shock por ver una pelea callejera con su esposo de protagonista.

a video is resurfacing of justin bieber in an altercation with hailey watching near by pic.twitter.com/H2SLdKdtZl — sip this ☕️ (@sipthisteaaaaa) December 16, 2025

El video del medio especializado TMZ muestra al famoso discutiendo con al menos tres personas afuera de un establecimiento y la situación subió de nivel cuando uno de los sujetos soltó el primer golpe, lo que provocó que Justin se lanzar a los puños.

Por su parte, la modelo quedó pasmada al ver la escena de violencia que se desarrollaba y se alejó del lugar, algo que generó críticas por quienes consideraban que estaba abandonando a su pareja en un momento complicado.

A pesar de ello, otros la justificaron al mencionar que haberse alejado de la zona para evitar ser lastimada fue lo más sensato que podría hacer, sobre todo al considerar que no podría haber ayudado a su pareja de otro modo.

¿Cuándo y por qué se peleó Justin Bieber?

Hay diversas versiones sobre el motivo de la pelea callejera de Bieber, aunque en general todos coinciden en que se trataba de un material de hace tiempo que ha tomado un nuevo aire en redes sociales.

Se menciona que el video pudo haberse grabado en el 2016, lo que coincidió con la época en la que Bieber destacó por tener varios conflictos. A pesar de ello, otros aseguran que se trata de un video reciente, pues a la fecha el famoso reacciona de manera contundente a situaciones que no les parecen adecuadas.