Justin Bieber no deja de sorprender a sus fans de México pues, tras haber bailado mariachi, ahora se volvió tarolero en Los Ángeles, California. En redes los internautas dicen que las imágenes que nos regaló el cantante superan a la IA y que podríamos verlo próximamente recorriendo las playas de Mazatlán, ya que se le ve sumamente feliz tocando y cantando con la banda.

Y, por si fuera poco, la agrupación de regional mexicano Fuerza Regida le regaló al intérprete de “Baby” una camiseta de fútbol con los colores de la bandera mexicana y el escudo nacional. Los fans ya especulan sobre una posible colaboración, ¡sería épico!

El VIDEO viral de Justin Bieber bailando y cantando banda sinaloense en LA

En un evento de futbol realizado en Los Ángeles, el cantante canadiense Justin Bieber fue visto bailando, sonriendo e incluso tocando la tarola acompañado por una banda sinaloense.

En redes sociales circulan varios videos que muestran al intérprete de “Let Me Love You” disfrutando del show de la Banda Joya Sinaloense, con la cual terminó subiendo al escenario para improvisar una presentación en vivo.

Justin lució bastante feliz y bailaba un poco a ritmo de la banda sinaloense, una imagen que podría considerarse surreal. Al finalizar la “colaboración”, el artista abrazó en forma de agradecimiento a los integrantes de la agrupación.

Y no sólo tocó, Justin Bieber también hizo un esfuerzo por cantar con el vocalista de la agrupación el tema "Seis Pies Abajo", de la popular Banda El Recodo De Cruz Lizárraga.

¿Se viene colaboración de Justin Bieber con Fuerza Regida?

El grupo de regional mexicano Fuerza Regida le obsequió al cantante de “Baby” una camiseta de futbol con el apellido Bieber y el numero 10 en la espalda. La prenda es mayormente color verde y tiene una franja roja y una blanca, una referencia directa a la bandera de México.

Justin Bieber posa con su playera de Fuerza Regida ı Foto: IG @lilbieber

Justin se mostró entusiasta con la camiseta y se tomó varias fotografías con ella, lo que emocionó aún más a las Believers mexicanas. Además, hace unas horas la banda Fuerza Regida compartió un video del momento en que le fue entregado el obsequio al cantante canadiense y de fondo tiene la canción “Marlboro Rojo”.

Mientras tanto, Justin Bieber publicó varias fotografías en las que sostiene la camiseta tricolor. En una de dichas publicaciones, el grupo que interpreta corridos comentó: “FUERZA X BIEBER”. Esta breve interacción generó que los y las seguidoras de los músicos especularan sobre una posible colaboración y expresaron su emoción al respecto.

Pese al entusiasmo del público por unir al intérprete de pop con el grupo de regional mexicano, no se han hecho declaraciones, ni se ha filtrado información al respecto.