Justin Bieber comparte VIDEO en ropa interior y sorprende a sus fans

El cantante Justin Bieber sorprende a sus fans al compartir un video donde aparece en ropa interior mientras pasea a bordo de un scooter eléctrico. La publicación ya alcanzó más de 1.6 millones de Me gusta y 25 mil comentarios. El cantante de “Yukon” luce confiado un cuerpo lleno de tatuajes mientras sortea el camino empedrado por donde maneja.

El canadiense Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram varias fotos y dos videos donde aparece en ropa interior, sin zapatos ni accesorios. En los clips una sonrisa se mantiene en su rostro mientras maneja un scooter eléctrico en medio de lo que parece ser un bosque.

De manera ágil, el esposo de Hailey Baldwin avanza en un camino de terracería, donde se aprecian rocas pequeñas, hojas y algunas ramas. En redes sociales las imágenes se volvieron virales.

Justin Bieber en ropa interior ı Foto: IG @lilbieber

Los fans de Justin Bieber expresaron su emoción al verlo en ropa interior y bastante alegre; incluso dijeron que “está viviendo la infancia que le destruyeron“, ya que se dedicó desde muy joven a la música y tuvo una vida familiar difícil. Sin embargo, otras personas afirmaron que el comportamiento del intérprete de “What do you mean?” era extraño, pues esta escena poco común se relaciona con otros momentos polémicos del famoso.

Pero ésta no es la primera vez que las seguidoras del artista ven en paños menores a su ídolo. En el año 2015 Justin fue imagen de la marca Calvin Klein, la campaña que generó gran polémica en aquel momento y todavía, a 10 años de esas fotografías, los fans comentan la colaboración.

10 years ago today, Justin Bieber’s first ad for Calvin Klein was released! pic.twitter.com/vDe3B0BaOT — Bieber Data (@justindrewfiles) January 6, 2025

Justin Bieber lanzó el álbum SWAG II

Justin Bieber está muy activo en redes sociales, pues la semana pasada lanzó su álbum SWAG II, continuación de SWAG, que marcó una etapa importante en su carrera. La publicación de los materiales fue sumamente comentada, pues significó el regreso del cantante a la escena musical, tras cuatro años de no grabar un disco completo.

Ambos discos fueron promocionados mediante vallas y espectaculares que aparecieron en lugares icónicos como en el Times Square, en Nueva York y en París, Francia.

Además, estas publicaciones musicales fueron especiales, pues participaron su esposa Hailey y su hijo. Aunque el rostro del bebé no se muestra en ninguna fotografía o portada del disco, ésto podría hablarnos de la evolución personal que está viviendo Justin Bieber.