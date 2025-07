Justin Bieber lanza el álbum ‘SWAG’; ¿cuándo se estrena y qué canciones tendrá?

El regreso de Justin Bieber a la escena musical fue anunciado recientemente, generando emoción en las fans del artista de 31 años. En una de las esquinas más icónicas de Times Square, en Nueva York, una enorme valla publicitaria captó la atención mundial al revelar por primera vez la lista completa de canciones que compondrán SWAG, el séptimo álbum de estudio del cantante canadiense.

El cartel, diseñado con una estética sobria y minimalista, muestra una imagen en blanco y negro de Bieber de pie, con el torso descubierto, posando junto a su esposa Hailey, quien carga a su bebé. La parte inferior de la imagen sugiere un suelo nevado o rocoso, mientras que el fondo oscuro resalta con letras blancas la lista de canciones.

Justin Bieber comparte una tierna sesión de fotos con Hailey y su bebé

Paralelamente, en sus redes sociales, Justin Bieber compartió una sesión fotografica muy significativa: aparece acompañado de su esposa, Hailey Bieber, y de su hijo Jack Blues, quien recientemente cumplió 10 meses. Aunque el rostro del bebé no se muestra —respetando la privacidad que ambos padres han mantenido desde su nacimiento—, la imagen podría representar el momento de transformación que atraviesa el intérprete de “Peaches”, en el que la música y la paternidad se entrelazan profundamente.

Justin Bieber anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ı Foto: Captura de pantalla IG @lilbieber

Justin Bieber lanza el álbum ‘SWAG’, ¿qué canciones tendrá?

En esta nueva etapa, SWAG parece fusionar su crecimiento artístico con su evolución personal. El álbum incluye 22 canciones cuyos títulos revelan una mezcla de introspección, energía y emociones intensas. Entre ellas están “ALL I CAN TAKE”, “DAISIES”, “YUKON”, “GO BABY”, “THINGS YOU DO”, “BUTTERFLIES”, “WAY IT IS”, “FIRST PLACE”, “SOULFUL”, “WALKING AWAY” y “GLORY VOICE MEMO”. También destacan piezas como “DEVOTION”, “DADZ LOVE”, “THERAPY SESSION”, “SWEET SPOT”, “405”, “SWAG”, “ZUMA HOUSE”, “TOO LONG” y “FORGIVENESS”.

Cada título parece sugerir un viaje emocional, combinando elementos de amor, familia, sanación y afirmación personal. Todo apunta a que este nuevo disco no será solo una propuesta musical, sino una narrativa íntima en la que Bieber se abre como nunca antes.

‘SWAG’ de Justin Bieber: ¿Cuándo se estrena el nuevo álbum?

Según fuentes cercanas al equipo de Justin Bieber, su próximo álbum será lanzado oficialmente la noche del 10 de julio. Aunque aún no se ha confirmado una hora exacta, se prevé que el nuevo material discográfico esté disponible en servicios de streaming y plataformas digitales alrededor de las 23:00 horas (hora del Este de EU), momento en que los fanáticos podrán escucharlo por primera vez.

La gigantesca valla de Times Square no sólo presentó una campaña de marketing eficaz, sino que también marcó un antes y un después en la trayectoria de Justin Bieber, quien ahora se muestra como artista, esposo y padre, dispuesto a contar su historia desde el corazón.