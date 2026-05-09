Luego de triunfar en Latinoamérica con el Latinaje Tour, la cantante argentina Cazzu ha impactado en diversas ciudades de Estados Unidos con éxitos como “Con Otra”, “Inti” y “Copla”. Durante su más reciente concierto en el país vecino del norte, rindió homenaje a Selena al cantar “Si una vez”.

Pero la hazaña no acabó ahí, a la intérprete se sumó el músico y compositor AB Quintanilla, hermano de la Reina del Tex-Mex. El inesperado momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde los fans de La Jefa celebran la colaboración.

Cazzu causa furor al cantar con AB Quintanilla, hermano de Selena

La argentina Cazzu brilló durante su concierto de este viernes 8 de mayo en San Antonio, en Texas, donde deleitó a su público con éxitos de su último álbum Latinaje. Además, la intérprete vivió un momento único al cantar “Si una vez”, una de las canciones más populares de Selena.

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Y, por si fuera poco, la artista entonó esta cumbia junto a AB Quintanilla, compositor y productor musical, además de ser hermano de la Reina del Tex-Mex. La colaboración generó gritos de emoción entre los asistentes, mientras que en redes sociales los videos de la presentación fueron ampliamente difundidos y comentados.

La propia Cazzu publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece cantando a lado del músico estadounidense, quien lucía complacido con la interpretación de la argentina mientras tocaba el bajo.

“San Antonio, Tx, con una visita preciada @abquintanilla3! ‘Si una vez’”, escribió La Jefa junto al clip, que acumula casi 300 mil Me Gusta en menos de 12 horas.

Ab Quintanilla también compartió un video de la colaboración, y escribió en Instagram: "Gracias Julieta por la invitación a tu show de anoche. Me lo pasé de maravilla. Gracias San Antonio por todo el cariño. Si alguna vez tienes la oportunidad de tomarte unas vacaciones, ve a Argentina ¡¡¡Es increíble allí!!! Que tengan un hermoso sábado“.

La esposa del hermano de Selena comentó la publicación con emojis de flamas, denotando su emoción ante el encuentro entre ambos artistas. La mujer, llamada Ángela Quintanilla, es originaria de Argentina, por lo que en redes sociales se especula que ella pudo ser pieza clave en esta reunión.

La gira Latinaje Norteamérica de Cazzu continúa este sábado en la noche en Irving, Texas, para seguir con dos fechas en Houston y terminar en El Paso. Posteriormente se dirigirá a Hollywood, en el estado de Florida, donde finalizará esta parte del tour.