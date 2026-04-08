Cazzu le gana a Nodal: Se lleva a Inti a viajar a Estados Unidos tras intensa batalla legal

La guerra fría entre Cazzu y Christian Nodal ha dado un giro definitivo que coloca a la cantante en una posición de victoria contundente. Tras meses de tensiones mediáticas y un proceso que parecía estancado, la trapera argentina logró superar el último obstáculo que la ligaba a las decisiones del cantante sonorense.

Cazzu finalmente obtuvo los documentos necesarios para que su hija, Inti, pueda viajar fuera de su país de residencia, desbloqueando así su carrera profesional.

De acuerdo con revelaciones recientes, la victoria de Julieta Cazzuchelli es total. La aprobación de las visas estadounidenses incluye no solo a ella y a la pequeña Inti, sino a todo su equipo de trabajo.

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La cantante podrá seguir su gira por territorio norteamericano con su hija Inti ı Foto: Redes sociales

Este hito legal permite que la argentina retome su proyección internacional, la cual se vio pausada por la falta de permisos migratorios que, según diversas fuentes, dependían directamente de la firma de su ex pareja.

Con los documentos en mano, se confirma que su esperado tour Latinaje iniciará en la ciudad de Miami. Durante meses, la realización de esta gira estuvo en duda debido al pleito legal.

Reportes indican que Nodal habría puesto diversas condiciones para ceder el permiso de viaje de la menor, sin embargo, la estrategia legal de Cazzu logró imponerse sin doblegarse ante las presuntas exigencias del sonorense.

Lo que ha terminado por sacudir al mundo del espectáculo es el entorno que acompañará a la cantante en este viaje. Cazzu no solo se traslada con su equipo profesional, sino que viaja arropada por su familia y su nueva pareja sentimental.

Este movimiento representa una distancia geográfica y emocional definitiva de su pasado con el cantante de regional mexicano.

Mientras el equipo de la argentina celebra este avance como un logro fundamental, el entorno de Christian Nodal ha guardado silencio.

El traslado de Inti a territorio norteamericano pone a la pequeña lejos del alcance inmediato del mexicano, justo cuando su vida pública sigue bajo el reflector tras su matrimonio con Ángela Aguilar.

Con las maletas listas y el respaldo legal a su favor, Cazzu sale victoriosa de los tribunales y se dispone a conquistar el mercado estadounidense, demostrando que su carrera está más fuerte que nunca.