Reviven VIDEO donde Kimberly Loaiza acepta prestarle 600 mil pesos a César Pantoja

Kimberly Loaiza se ha convertido en el centro de la polémica junto con su esposo Juan de Dios Pantoja, desde que hace un par de días, Steff Loaiza expuso a la pareja por no cumplir con su parte de un acuerdo monetario pagar los gastos médicos de Mary Martínez, mamá de las influencers.

Si bien Kimberly Loaiza se habría comprometido a pagar el 50% de los gastos médicos de su mamá, la cifra no ha sido cubierta por ellos a pesar de la insistencia de Steff y su familia. Las declaraciones desatron críticas contra la pareja, conocida en conjunto como Jukilop.

Y es que en los últimos meses, la exyoutuber y Juan de Dios Pantoja no se han privado de momentos divertidos (y costosos) en familia, sin mencionar que la también cantante le habría comprado recientemente un auto de lujo a su esposo.

Reviven video donde Kim Loaiza dice que le prestará 600 mil pesos a su cuñado

Ahora, en redes sociales salió a la luz nuevamente un video del canal de YouTube de César Pantoja, hermano de Juan, quien le hace una broma a su cuñada al pedirle hasta 1 millón de pesos prestados, como parte de una serie de retos que cumplió en dicha ocasión.

Bastante nervioso, él cuenta que le estaban vendiendo un carro y le pedían medio millón de pesos. Después de explicarle la situación, ella le responde: “Yo creo que sí, déjame checarlo y te aviso, ¿para cuándo lo necesitas?“, le pregunta.

Después de un rato, le vuelve a marcar y dice que ya habló con el vendedor de autos y le sube la cifra a 600 mil pesos. Ante esto, Kimberly le responde, “¿leíste los mensajes que te mande?“, en los que le decía sobre hablarle a Juan al respecto.

Es entonces que César la presiona un poco y Kim le responde: “Sí te podría hacer el favor siempre y cuando haya transparencia [...] No se miraría bien ocultarle a la familia. Si tu le dices (a Juan) con todo el gusto, te lo prometo que sí”, agregó ella.

En una última llamada, César le termina pidiendo un millón de pesos prestados a la creadora de contenido, quien en ese momento duda un poco. “Yo creo que tendría que hablarlo con tu hermano”, le dice, “un millón sí es bastante”.

Después de unos momentos más, César admite que todo se trataba de una broma y Kimberly Loaiza dice que estaba bastante nerviosa, pero dispuesta a hablar con Juan de Dios Pantoja para él.

El video en las circunstancias actuales desató nuevas críticas entre el público en redes sociales, quienes siguen perplejos porque Jukilop no pagara por los gastos del hospital de la madre de uno de ellos. Algunos de los comentarios son los siguientes: