Hacen frutinovela de la polémica de Steff Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza | VIDEOS

La polémica entre Steff Loaiza con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza ha escalado hasta convertirse en uno de los temas más virales en las redes sociales, al grado que tiktokers ya hicieron frutinovelas sobre el caso.

Recordemos que las “frutinovelas” son series creadas con Inteligencia Artificial por usuarios de plataformas de video, quienes publican historias de infidelidad o traición protagonizadas por frutas, verduras u objetos.

La frutinovela de Steff Loaiza vs Jukilop

A solo un par de días de que estallara la polémica, en redes sociales se comenzaron a hacer virales los videos en los que podemos ver la polémica entre Steff Loaiza con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza dramatizada en una serie.

Son varios los usuarios que han tomado la inspiración del drama real, en el que Steff acusa a Juan de manipular a Kimberly y de negarse a ayudarlos económicamente en los gastos hospitalarios de su madre, lo que ha dejado a la familia en una situación complicada.

Una de las frutinovelas que destacan al respecto es la publicada por la cuenta Fruti Casos de la Vida Real. En ella, vemos al personaje de Stella (Steff), una cereza que cuida de su madre enferma y le pide ayuda a su hermana Fresakelly (Kimberly).

Por su parte, Fresakelly pasa un poco de tiempo con su madre, antes de recibir una llamada por parte de su esposo Jack (Juan de Dios), una naranja que la obliga a irse.

En el video, muestran varios detalles que se menciona en los videos virales de la polémica, como que prometieron pagar parte de la deuda por el tratamiento de la madre y no lo hicieron o que supuestamente, él no permite a su esposa quedarse mucho tiempo con su familia.

También se muestra a Stella hablando ante cámara para exponer a la pareja de su hermana. Incluso, aparece un personaje llamado Manzana Os (Kenia Os), quien dice que el tiempo le dio la razón y aportaría un millón y medio de pesos para la madre de Stella, quien agradece la donación y anuncia que hará una página para donaciones.

En una cuarta parte, podemos ver a la naranja manipular a la fresa y otro momento en que le dicen al personaje que sería Steff sobre la deuda millonaria que debería pagarse a la brevedad.

En esta frutinovela, el final es el que muchos fans de Kimberly Loaiza quisieran ver, pues podemos ver a su personaje finalmente reaccionando y dejando a Juan de Dios Pantoja para estar de nuevo con su familia, aunque de momento, forma parte de la ficción.