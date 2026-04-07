Frutinovelas: ¿Dónde verlas completas?

Las frutinovelas son las historias más virales de TikTok y de las demás redes sociales, con sus cautivadoras historias de frutas infieles que desatan el debate entre los usuarios.

Una de las frutinovelas más famosas y la más viral es la de Un secreto oscuro, drama protagonizada por los personajes de Banana Negra, Naranja y Limón. Un triángulo amoroso complejo en el que se involucran mafias familiares.

¿Dónde ver la Frutinovela Un secreto oscuro completa?

La frutinovela de Un secreto oscuro con Banana Negra, Naranja y Limón como protagonista se puede ver en la cuenta de TikTok y de Instagram de @frutystory, ahí se suben los capítulos, la historia aún no concluye, hasta el momento se ha publicado la parte 9.

Todos los personajes de las Frutinovelas ı Foto: Redes sociales

¿Dónde ver completas las Frutinovelas?

Esta no es la única historia de frutas infieles que hay en redes sociales creadas con inteligencia artificial, sino qie hay más historias de varias frutas, en las que las protagonistas son piñas, fresas, duraznos, entre otros.

Una de las páginas donde se pueden ver varias historias diferentes es la cuenta de TikTok @fruty_story.

Hay un reality show de frutas que se llama La Isla de las Frutitentaciones, inspirada en el programa de la vida real que se llama La Isla de las Tentaciones. Este programa se puede ver completo en las cuentas de TikTok de @realia.

Otra de las cuentas en las que puedes ver historias completas de frutas es @frutinovelatv en Instagram.

Los fans están emocionados con estas historias, de hecho algunos tiktoker ya están haciendo videos de análisis sobre las personalidades de los personajes que protagonizan estas historias. El más famoso es Banana Negra, el cual divide al público, pues algunos lo aman y otros lo odian.