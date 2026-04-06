Frutinovelas: Ellos son los personajes más virales

Una nueva tendencia de las redes sociales son las Frutinovelas, que son tipo series de videos cortos en donde las protagonistas son frutas infieles.

Estas series se desarrollaron con inteligencia artificial, pero las intrigantes historias de infidelidad, mezcladas con mucho drama se han vuelto las favoritas de los usuarios, casi como las series de formato vertical de plataformas como DramaBox o ShortFilm, como es el caso de El arrepentimiento del mafioso.

Los personajes de las Frutinovelas

Haya varias Frutinovelas que cautivan a los cibernautas, sin embargo, la más famosa de todas es la de Un secreto oscuro, protagonizada por Banana Negra, Limón y Naranja.

Banana Negra: es un personaje controlador, manipulador, infiel, narcisista y sin escrúpulos. Está casado con Naranja, sin embargo, cuando vio la oportunidad de engañar a su esposa con su mejor amiga y embarazarla. Además, es empresario y amenaza a su esposa con retirar el apoyo para su padre, quien es el alcalde de la ciudad. Banana Negra hará todo lo posible por conseguir lo que quiere y por tener poder, dinero y control.

Naranja: Naranja es la esposa trofeo de Banana Negra, ella en un inicio vive una vida feliz de mujer adinerada, hasta que se entera que su esposo la engañó con su mejor amiga y que además las dos están embarazadas al mismo tiempo del mismo hombre. Sin embargo, después de tener un terrible accidente que la alejó de su familia y de su vida cómoda descubre la fuerza interna que tiene para luchar.

Limón Limoné: Es una Limón que realmente está buscando venganza porque en el pasado Banana negra atentó contra su familia. Pero Limón planeó una venganza para quitar a Banana Negra del poder.

Banana Negra Jr. Es el hijo que tuvieron Banana Negra y Naranja.

Banana Amarilla: Es el hijo que tuvieron Banana Negra y Limón, a quién Limón va a usar para su venganza para que sea el heredero de Banana Negra.

Otros personajes destacados de esta historia son Don Limón, el papá de Limón Limoné, Brócoli, quien está ayudando a Naranja y Tomate, quien es la nueva pareja de Limón que la ayudará en su venganza.