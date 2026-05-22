Miroslava Montemayor y su extraña enfermedad; comparte FOTOS desde el hospital

Miroslava Montemayor desató preocupación entre sus seguidores después de que reveló detalles sobre una rara enfermedad que le fue diagnosticada tras dos años de tratamiento médico y que solo cuenta con 22 casos registrados en México.

Miroslava Montemayor comparte su diagnóstico de rara enfermedad

A través de su cuenta de Instagram, la querida conductora deportiva publicó una serie de fotos y videos que incluyen material sensible de su tiempo en el hospital y las operaciones médicas a las que ha tenido que someterse como parte de su tratamiento.

“No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda“, comenzó Miroslava Montemayor en la más reciente publicación de su Instagram, siendo la primera foto una que la muestra en la camilla del nosocomio.

La presentadora compartió diversas fotos de su proceso, además de revelar su enfermedad. “Se llama osteomalacia inducida por tumor, también llamada osteomalacia oncogénica”, dijo y agregó que es “considerada una enfermedad ultra rara”.

“Mi diagnóstico llegó dos años después (la mayoría tarda hasta ocho años)”, comentó sobre cómo logró avanzar el proceso tras identificar qué era lo que le pasaba.

Miroslava mencionó que actualmente se encuentra mejor: “Hoy mis dolores ya casi desaparecen y mis huesos están regresando poco a poco a ser fuertes de nuevo”, celebró.

Agregó que piensa compartir sus síntomas en el futuro, ya que “se llegaron a confundir con otras enfermedades”, por lo que fue complicado “encontrar la causa raíz desde hace dos años cuando comenzó esta pesadilla”.

Finalmente, Montemayor agradeció al equipo médico que se encargó de ayudarla a través de su proceso, para “dejarla como nueva”.

¿Qué es la osteomalacia inducida por tumor?

La osteomalacia inducida por tumor es una rara enfermedad en la que un tumor benigno, generalmente pequeño y de origen mesenquimal, provoca el reblandecimiento de los huesos.

El tumor libera una proteína llamada FGF23, la cual causa una pérdida excesiva de fósforo a través de la orina; esto es lo que causa las afectaciones en los huesos que resulta en dolor crónicos, debilidad muscular y fracturas frecuentes.

La terapia ideal consiste en extirpar el tumor por completo, pero en caso de que el tumor sea de difícil acceso o inoperable, se deberán realizar diversas terapias focales como la ablación por radiofrecuencia o la radioterapia estereotáctica.

En el caso de Miroslava Montemayor, se pudo proceder con la operación quirúrgica y ahora estaría centrada en su rehabilitación y trabajo como conductora.