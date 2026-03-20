Miroslava Montemayor reaparece después de su operación y revela su estado de salud (FOTO)

Antes de iniciar la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Miroslava Montemayor reveló en directo que se ausentaría unas semanas de las transmisiones de TNT Sports porque se sometería a una operación en su pierna.

Fue este viernes 20 de marzo cuando la conductora mexicana subió una publicación donde aparece en la camilla del hospital y reveló que su operación fue un éxito para comenzar su rehabilitación, además de que en forma de broma pidió a alguien que la cuidara. “Ya me arreglaron mi piernita... ando buscando enfermero”, escribió Miroslava Montemayor.

Aún no se sabe el tiempo que la modelo estará fuera de las transmisiones de la Champions League, así que podría estar fuera también para los encuentros de los cuartos de final de la competencia internacional.

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Personalidades de la televisión e internet mandan mensajes a Miroslava Montemayor

Después de que Miroslava Montemayor publicó sus fotos en el hospital, las imágenes en su feed de Instagram comenzaron a hacerse virales, así que varias celebridades del internet y la televisión le escribieron un mensaje en los comentarios para desearle una pronta recuperación.

Alana Flores le escribió: “¿Y enfermera no?? Tqmmmm, mitos, recupérate prontoooooo”. Ciro Procuna comentó: “¡Recupérate pronto!”. Un abrazo", Majo González le puso: “No quiero ser exagerada, pero te daría mi pierna. Es más, mi vida, te daría mi vidaaaaa” y Karen González escribió “Mucha fuerza, amiga, tqm”.

Además de que ya publicó un video en su Instagram donde sale haciendo un trend de TikTok y se puede ver que ya está en su casa para iniciar su recuperación para estar lo más pronto posible de regreso en la Champions League.

¿Cuándo se llevan a cabo los cuartos de final de la Champions League?

Cada vez se acerca el momento de presenciar al nuevo campeón de la Champions League y en unas semanas se llevarán a cabo los partidos de los cuartos de final de la competencia internacional.

Los primeros encuentros serán después de la Fecha FIFA de marzo, el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los de vuelta se jugarán la semana siguiente, el martes 14 y miércoles 15 del mismo mes.

Los cruces prometen muchísimas emociones en ambos compromisos, pues el Real Madrid se enfrenta al Bayern Múnich, el Barcelona se ve las caras con el Atlético de Madrid, el Arsenal se mide ante el Sporting y, por último, el PSG se encara con el Liverpool.

DCO