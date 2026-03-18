¡OFICIAL! Así se juegan los cuartos de final de la Champions League; cruces y horarios confirmados

Este miércoles 18 de marzo terminaron los octavos de final de la Champions League, con lo que quedaron definidos de manera oficial los cruces de los cuartos de final, en donde quedaron solo los ochos mejores equipos de Europa.

De los primeros en sellar su pase a la ronda de cuartos fue el Real Madrid, el máximo ganador de la competencia, que venció al Manchester City en un duelo que en tiempos recientes ha ganado mucha notoriedad.

El Sporting Club terminó con el sueño llamado Bodø/Glimt. La cenicienta noruega perdió 5-0 a manos de los portugueses, que al haber avanzado de ronda tendrán como premio enfrentar al Arsenal, que dejó en el camino al Leverkusen.

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El Paris Saint-Germain fue otro de los que calificó y este miércoles su sumaron el Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid y Bayern Múnich.

Bayern München storm into the quarter-finals 🔴#UCL pic.twitter.com/EMyvQ85MPJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Así se juegan los cuartos de final de la Champions League

Sporting Club vs Arsenal

Real Madrid vs Bayern Munich

Barcelona vs Atlético de Madrid

PSG vs Liverpool

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions?

Los cuartos de final de la Champions League están programados para realizarse el 7 y de abril los compromisos de ida. Los cotejos de vuelta serán el 14 y 15 de abril. Los horarios están por confirmarse.

Barcelona aplasta al Newcastle

El Barcelona destrozó el miércoles 7-2 a Newcastle para avanzar a los cuartos de final de la Champions y prolongar este mes el dominio de los clubes españoles sobre Inglaterra.

Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López culminó una excelente jugada fluida para un Barcelona que fue arrollador en la segunda mitad después de un trámite parejo antes del descanso.

Con la eliminatoria igualada 1-1 tras el partido de ida en Newcastle, el Barca se puso por delante dos veces en los primeros 20 minutos y, en ambas ocasiones, Newcastle igualó poco después con goles poco habituales de Anthony Elanga.

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El rumbo del encuentro cambió cuando Lamine Yamal convirtió un penal con la última jugada de la primera parte para darle a Barcelona una ventaja 3-2 que ya no volvería a ceder. La semana pasada, el penal de Yamal, de 18 años, en la agonía del tiempo añadido, le negó a Newcastle una victoria en el partido de ida.

La Liga volvió a imponerse a la Premier un día después de que Real Madrid ganara 2-1 en Manchester City para completar un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Fede Valverde en la primera parte había apartado de un manotazo a Man City.

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