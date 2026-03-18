Barcelona humilla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Champions; resumen y goles

En un duelo lleno de goles el Barcelona humilló 7-2 al Newcastle United para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El equipo español aplastó al inglés por 8-3 en el marcador global.

El marcador final no reflejó lo parejo que fue el cotejo en la primera parte. El complemento se pintó del color del Barcelona, que con dobletes de Raphinha y Robert Lewandowski, además de dianas de Marc Bernal, Lamine Yamal y Fermín López se coloca como un candidato al título.

😍 Estamos enamorados del Barcelona. Y cuando más lo necesitaba, apareció Robert Lewandowski. ¡DOBLETE! 🔥#ChampionsLeague pic.twitter.com/BJR4YCKwy8 — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

Al descanso el Newcastle caía 3-2, pero era un marcador engañoso, pues el Barca estaba arriba por un penalti cobrado por Yamal. Parecía que Las Urracas podían complicar el partido, en especial por lo demostrado en la ida, donde igualaron 1-1.

Los segundos 45 minutos se le salieron de las manos al equipo de la Premier League. Desatenciones defensivas provocaron que los goles azulgranas cayeran por montones.

Seis minutos después de reiniciar las acciones Fermín López puso el cuarto de la noche y después vino el doblete de Robert Lewandowski. El ariete polaco necesitó de cinco minutos para impactar las redes.

🇵🇱💕 Con el sello de la casa, Robert Lewandowski remata a segundo poste y pone el 5-2 del Barca.#ChampionsLeague pic.twitter.com/2yj0COiYAV — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

Al 66’ Hansi Flick mandó varios cambios, entre ellos la salida de Lewandowski, quien se fue del campo entre aplausos de los aficionados. El delantero no tiene claro su futuro, pero se dice está dispuesto a bajarse el sueldo para seguir en el equipo español.

‘Tito’ llegó a cuatro anotaciones en la presente campaña de la Liga de Campeones de Europa y en caso de no seguir en el Barca se rumora que su futuro está en la Major League Soccer (MLS), concretamente en el Chicago Fire.

😎 Fermín López se come a los defensas y define solo frente a Pope. 👌🏼#ChampionsLeague pic.twitter.com/YtCJrvz2YP — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

No todo fueron buenas noticias para el Barca, pues al minuto 80 el portero Joan García se tiró el césped. El arquero se resintió de su pierna izquierda luego de atajar un balón que parecía de rutina. Las asistencias médicas ingresaron al campo y pidieron el cambio.

El polaco Wojciech Szczęsny entró al terreno de juego por García, quien recibió doblete de Anthony Elanga (15′ y 28′) en la primera parte del cotejo.

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