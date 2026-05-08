Con sólo un empate, Barcelona se corona ante el Real Madrid

Pedri y Vinícius pelean un balón en el último clásico el año pasado.

Sería un día para el recuerdo en el Camp Nou si el Barcelona puede vencer al Real Madrid y asegura LaLiga española de un solo golpe.

Los culés recibirán el domingo al odiado rival, saboreando la oportunidad de festejar un segundo título consecutivo nacional con una victoria en su renovado estadio o incluso con un empate.

A falta de cuatro fechas por disputarse, el equipo de Hansi Flick aventaja al Real Madrid por 11 puntos, así que puede permitirse un tropiezo. Los merengues juegan en gran medida por orgullo y para evitar la humillación de ver al Barça celebrar a su costa y ante su gente.

TE RECOMENDAMOS:

El Dato: La última ocasión que se realizó el famoso “pasillo” en un Clásico fue en el 2008 cuando el Barcelona hizo este gesto para el Real Madrid que llegó como campeón.

“El equipo está muy concentrado. Tenemos un gran deseo de ganar la liga. Un empate nos bastaría para lograrlo, pero queremos vencer al Real Madrid”, dijo el zaguero azulgrana Jules Koundé.

Será el primer clásico en más de tres años en el Camp Nou, pues el inmueble estuvo cerrado por remodelación hasta mediados de esta temporada y su reapertura en este tipo de encuentros puede ser con el título en sus manos.

Robert Lewandowski podría vivir su último clásico con la camiseta del Barcelona, así que todas las miradas estarán puestas en su actuación. El delantero polaco de 37 años ha perdido su condición de titular para el timonel culé y su contrato vence este verano.

El Tip: La primera vez que el Barcelona y el Real Madrid se vieron las caras fue el 13 de mayo de 1902 en la Copa de la Coronación.

Raphinha tendría algunos minutos después de que el atacante brasileño regresara a la convocatoria del equipo en la última jornada, tras haberse perdido varios partidos por una lesión. Aun así, lo más probable es que comience en el banquillo, con Marcus Rashford y Fermín López perfilándose para integrar el frente de ataque titular junto a Lewandowski o Ferran Torres, el fin de semana.

Las esperanzas del Madrid de retrasar el título de los catalanes (y mantener con vida su propia y remota aspiración al campeonato) probablemente recaerán en Vinícius Junior. El atacante brasileño termina la campaña en un gran momento. Ha marcado cuatro goles en sus últimos tres partidos de LaLiga y suma 15 tantos en la competición. Sumado a que es uno de los pocos jugadores que no está metido en polémicas fuera del terreno de juego o contra compañeros.

106 victorias tiene el Real Madrid en el Clásico

El ánimo del plantel del Real Madrid será examinado con lupa tras informes en medios locales sobre discusiones e incluso peleas entre jugadores durante los entrenamientos esta semana, mientras el equipo encara una segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo.

El Barça echará de menos a Lamine Yamal. La joven estrella se lesionó un músculo de la pierna hace un par de semanas y perderá el resto de la temporada.

Kylian Mbappé sigue en duda tras quedar al margen por un problema en los isquiotibiales. El delantero merengue volvió a entrenarse con sus compañeros ayer, aunque lo hizo diferenciado.

El Real Madrid tampoco contará con los defensores Éder Militão y Ferland Mendy ni con el mediocampista Arda Güler, todos por lesiones.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid, sufrió una lesión en la cabeza, informó el club, a consecuencia de un altercado en que se involucró con su compañero Aurélien Tchouaméni a pocos días del clásico contra el Barcelona.

Se trata de otro episodio turbulento en un plantel madridista que ha pasado una temporada para el olvido, con resultados desastrosos, un cambio de entrenador y duras críticas de los aficionados a estrellas como Vinicius, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

En un comunicado, el club indicó que, “tras los hechos que se han producido en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”.

263 ediciones del Clásico se han disputado

El medio uruguayo desestimó lo ocurrido en Instagram, al negar que el altercado hubiera llegado a los puños.

“En la discusión, golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, aseveró. “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”.

La lesión de Valverde podría dejarlo fuera de los últimos cuatro partidos de la temporada de La Liga de España.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, informó el club en otro comunicado sobre la condición del futbolista. “Se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos”.

En otro caso, la prensa española informó que Carreras y el defensa Antonio Rüdiger se involucraron en una confrontación durante una práctica.

El Real Madrid está por terminar la campaña sin un solo título. Fue eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el Albacete lo echó en los octavos de la Copa del Rey y perdió la final de la Supercopa ante el Barcelona.