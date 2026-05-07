América golea y humilla al Toluca para estar casi clasificadas a la final de la Liga MX Femenil

El América Femenil viajó a la capital del Estado de México para enfrentarse al Toluca en el partido de ida de las semifinales de la liguilla del futbol mexicano y las Águilas golearon 7-1 a las Diablas Rojas para firmar su pase a la final del Clausura 2026.

El marcador se abrió temprano en el encuentro; fue al minuto 9 de juego cuando Scarlett Camberos cayó dentro del área y, tras la revisión en el VAR, la silbante marcó la pena máxima para las azulcremas. La misma Camberos fue la que convirtió el penalti por gol.

Kimberly Rodríguez fue la autora del segundo tanto del América; la defensa azulcrema se levantó dentro del área del Toluca para rematar el balón con la cabeza y aumentar la ventaja de las capitalinas en la serie.

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Así cayó el segundo tanto Azulcrema tras un córner... pic.twitter.com/72esOHdz8Y — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 8, 2026

La brasileña no perdona y así retoman ventaja... pic.twitter.com/ZCa7gghL1K — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 8, 2026

Al minuto 21 de juego, Abby Erceg anotó el primer tanto del Toluca en el partido, poniendo a las locales a un gol de igualar las condiciones; sin embargo, el América no dejó de pisar el acelerador para sentenciar la serie en el primer partido.

Geyse e Irene Guerrero fueron las anotadoras del tercer y cuarto tanto de la noche; la brasileña aprovechó un rebote dentro del área chica del Toluca y con un potente disparo mandó a guardar la esférica, mientras que la española con un amague se quitó la marca de su rival y con un remate de pierna izquierda colocó la de gajos en el poste más lejano de la portera choricera.

En la segunda parte, continuó la fiesta azulcrema en el infierno; Geyse llegó a los linderos del área con el balón controlado y con un disparo con el exterior dejó sin nada que hacer a la guardameta del Toluca para el quinto tanto del América en el partido.

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El sexto gol fue una completa obra de arte por parte de Nancy Antonio; la mediocampista mexicana se hizo cargo de un tiro libre recargado al lado izquierdo del área y con un disparo preciso colgó la esférica en el ángulo derecho de la cabaña del Toluca.

Aylin Avilez fue la autora del séptimo y último gol del encuentro, con el que el América podría estar sellando su pase a la gran final del futbol mexicano femenil, pues el Toluca necesita siete anotaciones para poder eliminar a las Águilas, esto por el criterio de desempate de la posición en la tabla.

El compromiso de vuelta será el domingo 10 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, cotejo en el que Ángel Villacampa podría darse el lujo de darle minutos a otras jugadoras y guardar a sus titulares para el encuentro de ida de la gran final.

DCO