André Jardine confirma lo peor para el América de cara a la vuelta de cuartos de final ante Pumas

André Jardine dio malas noticias a la afición del América de cara a la vuelta de cuartos de final contra Pumas.

André Jardine, director técnico del América, reveló que es muy probable que Cristian Borja y Sebastián Cáceres se pierdan el resto de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de las lesiones que sufrieron en la ida de cuartos de final contra Pumas.

“Creo que Borja debe ser algo de la rodilla, debe ser algo de la colateral medial, que es algo que va a exigir por lo menos tres o cuatro semanas de recuperación”, comentó en conferencia de prensa el timonel de las Águilas acerca del lateral colombiano Cristian Borja.

América🦅



André Jardine da el parte médico preliminar de Cristian Borja y Sebastián Cáceres.



Borja: lesión del ligamento colateral medial que lo deja fuera de Liguilla (3-4 semanas).



Seba: fractura en el lado derecho del rostro, habría posibilidad de que juegue con máscara. pic.twitter.com/qDYCUX2BBk — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 4, 2026

La lesión de Sebastián Cáceres parece menos grave que la de Cristian Borja, por lo que André Jardine cree que el zaguero uruguayo pueda jugar lo que resta de la Liguilla con el América con una protección en el rostro.

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“Lo de Cáceres es más complejo aún porque creo que hay fractura, no sé exactamente aún, dependiendo de la lesión se puede jugar con una protección o no. Son dos lesiones importantes y me imagino que difícilmente los dos podrán volver a jugar esta Liguilla”, dijo el timonel de los de Coapa ante los medios.

¿Cuándo es la vuelta entre América y Pumas?

Será el próximo domingo 10 de mayo cuando América y Pumas se enfrenten en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los del Pedregal serán locales en el Estadio Olímpico Universitario, donde se definirá al último de los cuatro semifinalistas de la Liga MX.

El América debe derrotar a Pumas para clasificar a las semifinales del Clausura 2026, pues otro empate le daría el boleto a Pumas por haber terminado líder en la fase regular.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Sebas Cáceres evaluado por conmoción



Anda en otro mundo



Estamos viendo el punto más bajo del Club Américapic.twitter.com/wvyY3p8aUj — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 4, 2026

¿Cuántas Liguillas ha dirigido André Jardine al América?

La del Clausura 2026 es la sexta Liguilla que el América afronta bajo las órdenes del timonel brasileño André Jardine.

Los azulcremas han clasificado a la Fiesta Grande del futbol mexicano en todos los torneos en los que el sudamericano ha estado en el banquillo, el cual ocupa desde el Apertura 2023.

El América quiere eliminar a Pumas para dejar atrás el fracaso que significó haber quedado eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos del Monterrey.

EVG