Pachuca se impone al bicampeón Toluca en cierre de ida de cuartos de final del Clausura 2026

Pachuca sacó ventaja ante Toluca en la ida de cuartos de final del Clausura 2026.

El bicampeón Toluca no pudo hacer pesar su localía en el Estadio Nemesio Díez, donde sucumbió 1-0 a manos del Pachuca en el cierre de los cuartos de final de ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El ecuatoriano Enner Valencia sorprendió a Luis García con un magistral y colocado disparo de derecha fuera del área para poner al frente a los hidalguenses al minuto 8.

El árbitro Fernando Hernández anuló un gol de los Diablos Rojos al minuto 84 por posición adelantada. El argentino Nicolás Castro había marcado en un contrarremate.

Toluca lucha hasta el final ante Pachuca

El Toluca se lanzó al frente en busca de igualar al Pachuca, que en ocasiones tomó mal parado al conjunto escarlata.

Sin embargo, los actuales bicampeones del futbol mexicano no lograron el gol del empate, a pesar de que el silbante agregó nueve minutos en la parte complementaria.

¿Cuándo es la vuelta entre Toluca y Pachuca?

Toluca y Pachuca vuelven a verse las caras el próximo domingo 10 de mayo, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Hidalgo para definir el pase a las semifinales del Clausura 2026.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed quiere mantener vivo el sueño por el tricampeonato de la Liga MX, algo que en torneos cortos solamente ha conseguido el América.

EVG