América viene de atrás ante Pumas y rescata vibrante empate en ida de cuartos de final de la Liga MX

América vino de atrás para rescatar un valioso empate contra Pumas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026.

El América, fiel a su costumbre en Liguilla, vino de atrás y se repuso de dos goles de desventaja ante Pumas para conseguir un valioso empate 3-3 en un vibrante encuentro de ida de cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca.

Desde los primeros minutos se vio que sería un partido muy atractivo por los dos conjuntos, pues ambos salieron a atacar.

¡GOOOOL DE PUMAS! ¡GOOOL DE PUMAS! ⚽😼



Juninho aprovecha el error de Borja para abrir el marcador a los 4min#MasQueUnPartido pic.twitter.com/wqDmsv3T0Z — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

¡AMÉRICA EMPATA EL PARTIDO! ¡GOOOOL DE VIOLANTE! ⚽🔥



Gran asistencia de Salas para Violante quien pone el 1-1 #MasQueUnPartido pic.twitter.com/D7vZc1thJE — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

Cuando parecía que los de Coapa sorprenderían a los visitantes sucedió todo lo contrario. Pumas por parte de Juninho aprovechó un error de Cristian Borja al mandar un balón al centro del campo que aprovecharon los universitarios y desde fuera del área el brasileño sacó un disparo para abrir el marcador.

Pumas toma ventaja sobre América

Los dirigidos por Efraín Juárez eran amos y dueños de la redonda. Estaba más cerca el segundo de los del Pedregal que de los de Coapa. Jordan Carrillo salió inspirado y al 9’ volvió a sorprender a Rodolfo Cota, quien logró quedarse con la de gajos.

El dominio no le duró mucho a los Pumas, pues al minuto 13 Isaías Violante recibió la pelota dentro del área y con un tiro cruzado logró vencer a Keylor Navas. A partir del gol de los azulcremas el duelo se balanceó.

¡APARECIÓ ANTUNA! ¡GOL DEL BRUJO! 🧙⚽



Antuna llegó de atrás para rematar después de un rechazo de Cota #MasQueUnPartido pic.twitter.com/6cTWn4vbYw — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

¡GOLAZO DE PUMAS! ¡GOLAZO DE CARRILLO! 🥵⚽



Tremenda anotación de Pumas para el 1-3. ¡Quieren golear en la Ida! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/AhEO9aft6O — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

América comenzó a controlar el juego y al 20’ volvió a tocar la puerta universitaria con un cabezazo de Zendejas. El capitán del América no se quería quedar sin su gol y tres minutos más tarde estrelló el balón en el travesaño e ilusionó a su gente.

Los de Coapa se mantuvieron presionando en todas las áreas y ahora fue turno de Alexis Gutiérrez quien quiso vencer a Navas con un cabezazo, pero pasó por un costado de su puerta.

Error de Cota le abre las puertas a Pumas

Cuando todo parecía que el primer tiempo finalizaría empatado a uno, otro error de la defensa del América y con Rodolfo Cota como villano después de soltar el balón, apareció Uriel Antuna y solamente tuvo que empujar la pelota para poner el 2-1 en la pizarra.

En dicha anotación apareció la polémica después de que Cristian Borja se quedara tirado en el campo tras un choque con un jugador universitario.

Para la parte complementaria se esperaba que el América saliera con más fuerza al ataque en busca del empate, pero para su mala suerte ahora fue Erick Sánchez quien no pudo con la marca de Jordan Carrillo el atacante de los del Pedregal por fin logró el tanto que tanto había buscado y con el que podría sellar el pase de su equipo a las semifinales.

¡HENRY LA BOMBA MARTÍN! ¡GOOOL DEL AMÉRICA!💣⚽



Henry Martín anota desde los once pasos. ¡Qué partidazo estamos viendo! pic.twitter.com/UeYELgpQkJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/Oa7DDsN9w0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

Los minutos corrían y en la cancha era más peligroso el visitante que el local. Los de casa no pasaban una buena tarde y la suerte no estaba de su lado pues Sebastián Cáceres también tuvo que salir lesionado.

América empata a Pumas con dos penaltis

Todo parecía terminado para el América , las lesiones seguían latentes y el peligro en la portería de Navas desapareció. Pero dos errores de la defensa universitaria le dieron vida a los de Coapa con un par de penaltis que al final fueron bien ejecutados por Henry Martín al 79’ y Alejandro Zendejas al 85’.

Después de la igualada los locales se adueñaron de la pelota, la afición se volvió loca y no dejo de alentar a su equipo, pues un triunfo en su casa sería vital para visitar el próximo domingo a los Pumas en CU.

El paraguayo Robert Morales se perdió el cuarto gol de Pumas al minuto 94 en un contragolpe. Álvaro Angulo falló otra ocasión para los auriazules poco después en la última ocasión de peligro en el encuentro.

EVG