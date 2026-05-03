¡CAMPEONA! Nelly Korda conquista el trofeo del Riviera Maya Open At Mayakoba con récord incluido

La golfista estadounidense Nelly Korda se convirtió en la nueva campeona del Riviera Maya Open At Mayakoba, luego de lograr un récord de campo en El Camaleón, donde totalizó 271 golpes, 17 abajo de par, para conseguir el trofeo.

La originaria de Bradenton, Florida, terminó la cuarta ronda del certamen con 69 golpes, tres bajo par, suficiente para superar el registro de la japonesa Chizzy Iwai, quien en el 2025 se coronó en esta justa con 276 impactos.

Nelly Korda superó por cuatro golpes a la tailandesa Arpichaya Yubol, su compañera de ronda, quien acabó subcampeona del Riviera Maya Open At Mayakoba, luego de registrar 275 golpes totales, 13 por debajo de par.

Nelly Korda consigue su tercer título de la temporada

Con su coronación en el Riviera Maya Open At Mayakoba, Nelly Korda levantó su tercer trofeo de la actual temporada de la LPGA y el segundo de manera consecutiva.

La estadounidense llegó a tierras mexicanas justo cuatro días después de haberse proclamado campeona del Chevron Championship en Houston, Texas, en lo que fue el primer Major de la campaña.

Así se coronó Nelly Korda en Mayakoba

Nelly Korda inició su último recorrido en el Riviera Maya Open At Mayakoba de forma brillante con un águila en el hoyo 5 y par de birdies en el 6 y 7, en una primera parte de la ronda sensacional.

Fue en el hoyo 18 y último, donde Korda terminó su gran racha de 60 holes sin bogeys, al cometer uno, pero ya con el título en la bolsa, para convertirse en la primera golfista estadounidense en coronarse en Mexico desde que Christina Kim lo hizo en el Lorena Ochoa Invitational del 2014.

¿Cuántos títulos tiene Nelly Korda tras su coronación?

Con su coronación en el Riviera Maya Open At Mayakoba, Nelly Korda de 27 años, se convirtió en la vigésima sexta jugadora estadounidense en conseguir 18 victorias en el LPGA Tour, la primera desde Lydia Ko, en la temporada 2022, y la más joven de ellas desde Nancy López en 1980.

Por si fuera poco, el Riviera Maya Open at Mayakoba le otorga a Korda su punto número 23 para ingresar al Salón de la Fama del LPGA Tour, para el cual solo le faltan cuatro de los 27 que se requieren para convertirse en inmortal del deporte.

Para la nacida en Florida, es su tercera temporada con tres o más victorias y su primer triunfo desde que regresó al puesto número 1 del Ranking Mundial Femenino de Golf Rolex.

EVG