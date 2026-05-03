Inter de Milán derrota al Parma en casa y se convierte en campeón de la Serie A

El Inter de Milán levanta su vigésimo primer título de la Serie A.

El Inter de Milán acaba de convertirse en el nuevo campeón de la Serie A después de vencer en el Giuseppe Meazza al Parma por marcador de 2-0. El equipo nerazzurri levanta su vigésimo primer scudetto en Italia y estarán en la próxima temporada de la Champions League.

El primer gol llegó en el tiempo de compensación del primer tiempo, Piotr Zielinski filtró una pelota para Marcus Thuram, quien dentro del área del Parma sacó un disparo cruzado al segundo poste del marco rival para abrir el marcador en Milán.

🔵⚫ ¡EL SCUDETTO ES NERAZZURRI! 🔵⚫



El Inter de Milán conquista la #SerieAxESPN a falta de tres jornadas 🏆 🇮🇹



Arrasaron este año en el Calcio 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/Iy2rRqzHxW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 3, 2026

Desde hace seis temporadas la Serie A dejó de ser liderada por la Juventus y el torneo local en Italia ha tenido tres campeones diferentes, el Inter de Milán en tres ocasiones, dos veces levantó el título el Napoli y en una ocasión el AC Milan.

Fue en la campaña 2023/2024 cuando el Inter de Milán levantó su vigésimo trofeo de la Serie A, recibiendo su segunda estrella en su historia al llegar a 20 cetros. Tras salir campeones, los nerazzurri ya solo están a nueve conquistas de sumar su tercera estrella en su escudo.

El segundo gol del encuentro llegó al minuto 80 de juego, cuando Henrikh Mkhitaryan recibió una asistencia de Lautaro Martínez dentro del área y el armenio solo tuvo que empujar la pelota para darle la ventaja al Inter de Milán en el encuentro.

El gol que podría darle el 'Scudetto' al Inter 🏆



Thuram puso el 1-0 sobre el Parma antes de ir al descanso.#SerieAxESPN en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/WqqR2iNpr0 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 3, 2026

¡GOL QUE SELLA EL SCUDETTO! 🏆 🔥



El Inter de Milán a minutos de ser campeón de la #SerieAxESPN 🇮🇹 🔝 pic.twitter.com/OIRkrGAK8u — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 3, 2026

El segundo y tercer puesto de la Serie A aún no está definido, pues quedan tres jornadas en la campaña, nueve puntos en disputa y hay una diferencia de tres unidades entre el Napoli y el AC Milan, que pelean por los últimos dos puestos del podio en Italia.

De momento, el Napoli, Milan y Juventus serían los equipos que accedan a la siguiente temporada de la Champions League. Sin embargo nada está definido pues el Como y la Roma aún tienen posibilidades de meterse entre los primeros cuatro lugares de la competencia.

Por otro lado, hay dos equipos que ya están descendidos en la Serie A, que son el Hellas Verona y el Pisa, mientras que el Cremonese aún tiene posibilidades de quedarse en la Serie A si ganan sus cuatro encuentros restantes. El Genoa de Johan Vázquez seguirá en la Primera División un año más.

DCO