Exposición de estampas gigantes de Panini brilla en CDMX; ¿Hasta cuándo estará y dónde se puede ver?

El cromo de Lionel Messi en la exposición de estampas gigantes de Panini en la CDMX.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Panini sorprendió a los aficionados con una exposición de estampas gigantes en la CDMX, en Paseo de la Reforma, donde el público puede ver cromos históricos en gran tamaño con jugadores históricos que van desde Pelé hasta Lionel Messi, entre otros.

Para esta gran exposición se eligió Paseo de la Reforma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital mexicana, concretamente a la altura del Hotel Four Seasons. La gente podrá ver estas gigantes estampas durante todo el mes de mayo y tomarse la tradicional foto del recuerdo.

¿Qué futbolistas están en la exposición de Panini?

Esta exposición de Panini de estampas gigantes e históricas muestra los cromos que en su momento salieron de leyendas como Diego Armando Maradona, Franz Beckenbauer, Pelé y Hugo Sánchez. En total son 15 imágenes.

Los aficionados también podrán ver estampas que en su momento Panini tuvo en sus álbumes mundialistas de Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Paolo Rossi, Johan Cruyff, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estos dos últimos tendrán su sexta participación en el magno evento en el Mundial 2026.

Estampas también estarán en Monterrey y Guadalajara

Cuando termina esta exposición de estampas gigantes de Panini en la CDMX, la misma se trasladará a Guadalajara, donde el público tapatío podrá verlas del 2 al 28 de junio en Plaza Patria y la Avenida Chapultepec.

Esta muestra acabará en Monterrey, la otra sede de México durante la realización del Mundial 2026. La capital de Nuevo León tendrá estos históricos cromos del 1 al 20 de julio en el Parque del Agua.

¿Cuándo salió el primer álbum mundialista de Panini?

Panini lanzó al mercado su primer álbum mundialista meses antes de que comenzará México 1970, la novena edición del gran certamen futbolístico.

A partir de entonces comenzó una tradición que cada cuatro años envuelve a niños, adolescentes y adultos que buscan juntar todos los cromos correspondientes para llenar su colección de imágenes.

EVG