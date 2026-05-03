F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2026 tras el Gran Premio de Miami y la victoria de Andrea Kimi Antonelli

El Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 se pone cada vez más interesante, porque en las primeras cuatro carreras, Mercedes ha demostrado que tiene el mejor monoplaza de la parrilla y buscará llevarse también el Campeonato de Constructores. De momento, Andrea Kimi Antonelli es el primer lugar de la clasificación tras su victoria en Miami.

El piloto italiano sigue en lo más alto de la tabla general después de cuatro paradas en la temporada, además de que podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1. El joven de 19 años logró conquistar el título en el GP de China, Japón y Miami para continuar siendo el líder de la clasificación.

THREE IN A ROW. KIMI WINS IN MIAMI!!!! 🌴🔥🏆 pic.twitter.com/8vf4vluwiy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 3, 2026

Así va el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Miami

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el Campeonato de Pilotos con 19 años, antes de él, el volante que ostentaba este récord era Sebastian Vettel con 21 años y 73 días.

1 - Andrea Kimi Antonelli - 100 puntos

2 - George Russell - 80 puntos

3 - Charles Leclerc - 63 puntos

4 - Lando Norris - 51 puntos

5 - Lewis Hamilton - 49 puntos

6 - Oscar Piastri - 43 puntos

7 - Max Verstappen - 26 puntos

8 - Oliver Bearman - 17 puntos

9 - Pierre Gasly - 16 puntos

10 - Liam Lawson - 10 puntos

Con esta victoria, el volante italiano suma su tercera conquista de la temporada. China, Japón y Miami, serán tres carreras que quedarán en la memoria de Andrea Kimi Antonelli, pues han sido sus primeras tres victorias como piloto de la Fórmula 1.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Así va el Campeonato de Constructores después del GP de Miami

Mercedes volvió a estar en lo más alto de la competencia en la Fórmula 1 y después de cuatro carreras en la temporada, el equipo que comanda Toto Wolff lidera el Campeonato de Constructores gracias a las victorias de sus volantes.

1 - Mercedes - 180 puntos

2 - Ferrari - 112 puntos

3 - McLaren - 94 puntos

4 - Red Bull - 30 puntos

5 - Alpine - 21 puntos

6 - Haas - 18 puntos

7 - Racing Bulls - 14 puntos

8 - Williams - 5 puntos

9 - Audi - 2 puntos

10 - Cadillac - 0 puntos

11 - Aston Martin - 0 puntos

Lamentablemente Checo Pérez no ha podido sumar sus primeros puntos en la competencia y Cadillac también se mantiene en el fondo de la tabla con cero unidades, así que la escudería estadounidense necesita mejorar sus monoplazas para meterse de lleno en la competencia.

DCO