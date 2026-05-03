Andrea Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami; Checo Pérez termina en el lugar 15

Andrea Kimi Antonelli gana su tercera carrera en la temporada de la Fórmula 1, después de ver la bandera a cuadros en primer lugar en el Gran Premio de Miami, a pesar de los múltiples ataques de Lando Norris, quien terminó en segundo lugar. El italiano sigue liderando el Campeonato de Pilotos.

Todavía no llegaban a la vuelta diez y se presentaron dos choques en la pista. Primero fue Isack Hadjar, el francés perdió el control de su monoplaza en una serie de vueltas y terminó impactando con el muro de contención, la cámara captó al piloto golpeando el volante por el pésimo fin de semana que tuvo en Miami.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Segundo después, Pierre Gasly y Liam Lawson chocaron en la vuelta 17. El monoplaza del piloto de Alpine se volcó sobre la pista y terminó encima de uno de los muros, afortunadamente el francés salió del vehículo por su propio pie para abandonar la contienda.

La lluvia estuvo amenazando a las escuderías durante toda la competencia, ya que los ingenieros informaban a sus pilotos que a la mitad de la contienda el agua se presentaría en el circuito, sin embargo los competidores lograron terminar la carrera con la pista completamente seca.

La pelea por el primer puesto fue intensa de principio a fin, pero a 20 vueltas de concluir la carrera, Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris eran los volantes que estaban disputando el liderato de la parrilla, cambiando la posición en cada recta. Pero fue el italiano el vencedor para llevarse el título en Miami.

Uno de los pilotos que sorprendió este fin de semana fue Max Verstappen, quien terminó en la quinta posición de la competencia, quedando en el top 5 por primera vez en la campaña. El neerlandés mostró una cara diferente en esta cuarta carrera de la temporada a diferencia del arranque de la temporada, así que el parón de un mes le sirvió a Red Bull Racing para mejorar su monoplaza.

Checo Pérez sigue sin poder sumar sus primeros puntos en la temporada y este fin de semana terminó en la decimosexta posición de la parrilla, esto gracias al abandono de cuatro pilotos, Hadjar, Gasly, Lawson y Hulkenberg. Detrás del mexicano quedaron Lance Stroll y su coequipero Valtteri Bottas.

Andrea Kimi Antonelli suma otros 25 puntos a su cuenta personal en el Campeonato de Pilotos y el italiano es el primero en llegar a las 100 unidades en la campaña para liderar la tabla general. El volante de Mercedes podría ser el piloto más joven en levantar el trofeo de la Fórmula 1 al final de la campaña.

DCO