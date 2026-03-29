Andrea Kimi Antonelli es el ganador del Gran Premio de Japón; Checo Pérez termina en el lugar 17

Andrea Kimi Antonelli muestra que la juventud puede ganarle a la experiencia y se lleva la victoria en el Gran Premio de Japón, firmando su segunda conquista dentro de la Fórmula 1 y en la temporada, pues en China también se subió a lo más alto del podio, consiguiendo su primer cetro desde su llegada a la categoría.

La carrera comenzó con una gran largada por parte de Oscar Piastri, que se quedó con la primera posición en la primera vuelta, mientras que los dos Mercedes perdieron lugares en la parrilla, quedando en el cuarto y quinto puesto.

Pero el equipo que más sufrió en el arranque fue Audi, pues sus volantes cayeron hasta los últimos puestos; en las primeras vueltas, Gabriel Bortoleto estaba en el decimoquinto puesto y Nico Hulkenberg se quedó en el decimoctavo lugar.

En las primeras diez vueltas, George Russell comenzó a recuperar posiciones en la parrilla, y antes de cruzar la línea de meta para iniciar el onceavo recorrido, el piloto británico ya se encontraba en el segundo puesto de la competencia.

La bandera amarilla se hizo presente a la mitad de la contienda por un accidente que tuvo Oliver Bearman en la curva 13 del trazado. El piloto británico perdió el control de su monoplaza y, con la velocidad de la recta, terminó impactando en el muro de contención, destrozando la parte izquierda de su vehículo.

Lamentablemente, el joven de Haas no salió ileso, ya que al momento de bajarse del monoplaza se fue cojeando a una de las salidas de la pista y tuvo que ser asistido por los marshall para poder retirarse de la contienda.

El piloto mexicano, Checo Pérez, nunca pudo salir del fondo de la parrilla en toda la carrera y cruzó la meta en la decimoséptima posición.

LAP 51/53



The battle for third is going down to the wire! ⚔️



Russell seizes the final podium place only for Leclerc to immediately snatch it back 😮#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/EodknZY2Ma — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Después de que se reanudó la carrera tras el safety car, Andrea Kimi Antonelli supo manejar la presión de Oscar Piastri para mantener la primera posición de la competencia y, conforme pasaban las vueltas, el italiano aumentaba la diferencia sobre el australiano.

Sin embargo, el que sufrió en la recta final de la competencia fue George Russell, ya que el piloto británico fue superado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, así que en las últimas 15 vueltas estuvo batallando con los dos Ferrari que mantuvieron detrás de ellos al volante de Mercedes.

Con este resultado, la clasificación queda de la siguiente manera: primer lugar, Andrea Kimi Antonelli; segundo, Oscar Piastri; y tercero, Charles Leclerc, siendo el primer podio para McLaren en la temporada gracias al volante australiano.

La siguiente carrera será hasta el fin de semana del 1 al 3 de mayo, en el Gran Premio de Miami, así que los pilotos tendrán un mes de descanso, esto por la cancelación del GP de Baréin y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril.

DCO