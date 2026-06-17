Camilo Vargas, ¿de dónde es y dónde juega el seleccionado de Colombia?

La Selección de Colombia inició con paso firme su participación en el Mundial 2026 al imponerse 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, en un duelo correspondiente al Grupo K que dejó momentos de tensión, reacción y dominio cafetalero en fases clave del encuentro.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tuvo que remar contra un tramo complicado del partido, luego de que Uzbekistán lograra igualar el marcador en la segunda mitad. Sin embargo, la jerarquía individual de figuras como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jáminton Campaz terminó inclinando la balanza a favor del cuadro sudamericano.

En medio del análisis del encuentro, uno de los puntos de atención fue el arquero titular Camilo Vargas, quien tuvo participación directa en el desarrollo del partido en una acción clave del gol del empate parcial del conjunto asiático, en un duelo donde Colombia supo reponerse rápidamente para asegurar el triunfo.

¿De dónde es Camilo Vargas?

Camilo Vargas es originario de Bogotá, Colombia. Nació el 9 de marzo de 1989 y se formó en las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe, club con el que debutó profesionalmente y con el que comenzó a construir una carrera que lo ha llevado a consolidarse como uno de los porteros más experimentados del futbol sudamericano.

A lo largo de su trayectoria, ha defendido también los colores de Atlético Nacional, Deportivo Cali y ha tenido experiencia en el futbol argentino con Argentinos Juniors, antes de dar el salto internacional definitivo.

¿Dónde juega actualmente Camilo Vargas?

Actualmente, Camilo Vargas milita en el Atlas de la Liga MX, equipo con el que se ha consolidado como referente absoluto desde su llegada en 2019.

Con el conjunto rojinegro, el arquero colombiano fue pieza clave en la historia reciente del club, al conquistar el bicampeonato de la Liga MX, rompiendo una larga sequía sin títulos y convirtiéndose en uno de los porteros más destacados del futbol mexicano en los últimos años.

Más allá de su rol en clubes, Vargas es una pieza de experiencia en la Selección Colombia, donde se ha mantenido como una opción recurrente en torneos internacionales y procesos mundialistas, aportando liderazgo, orden defensivo y regularidad bajo los tres palos.

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MSL