Colombia sufre pero logra sacar la victoria ante Uzbekistán en el Estadio Azteca

Daniel Muñoz y Luis Díaz celebran el primer gol de Colombia ante Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026

Colombia y Uzbekistán fueron los encargados de cerrar la primera jornada del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México. El partido terminó 3-1 a favor de los cafeteros, pero los uzbekos lograron sacarle un susto al equipo de Néstor Lorenzo en el segundo tiempo cuando igualaron el marcador.

La afición cafetera abarrotó el Coloso de Santa Úrsula y solo en un pequeño sector del recinto se alcanzaban a ver aficionados de Uzbekistán, que realizaron el viaje para ver a su selección por primera vez en una Copa del Mundo y no dejaron de alentar a los pupilos de Fabio Cannavaro en los 90 minutos.

¡GOLAZO DE COLOMBIA!

¡PUNTERAZO CON LA DERECHA! 🇨🇴🔥



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Al momento del Himno Nacional de Colombia el ruido fue ensordecedor en todo el Estadio Ciudad de México y las gradas de color amarillo no dejaban de apoyar a su equipo en todo momento.

La primera oportunidad de peligro en el partido ocurrió al 16’ de juego, cuando Jhon Arias se encontraba en los linderos del área de Uzbekistán y sacó un tiro colocado al primer poste de Utkir Yusupov, sin embargo la número cinco se fue por un lado de la cabaña de los locales administrativamente, aunque la afición en las butacas cantó el gol que llegaría más adelante en el encuentro.

La estrella del equipo de Néstor Lorenzo, Luis Díaz, hizo vibrar la portería de Los Lobos Blancos al minuto 31 de tiempo corrido. El delantero del Bayern Múnich sacó un disparo cruzado que superó al guardameta de Uzbekistán, el balón terminó pegando en la base del poste derecho y la de gajos volvió a los brazos de Utkir Yusupov.

¡LUCHO! ¡LUCHO!

¡GOOOOL DE COLOMBIA!🔥🇨🇴



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Pasaron diez minutos más en el cotejo y llegó el primer gol de los cafeteros en la Copa del Mundo del 2026. Daniel Muñoz fue el artífice de la anotación de Colombia, Luis Díaz mandó un servicio al corazón del área, donde apareció el lateral del Crystal Palace para desviar la trayectoria del balón y con ello mandar la pelota al fondo de las redes.

Después de la primera anotación, los colombianos comenzaron a meter en su propio campo a los uzbekos, que por suerte no recibieron otro tanto antes de terminar los primeros 45 minutos. La estrella Abdukodir Khusanov se llevó el cartón preventivo tras una falta a Lucho Díaz.

¡GOOOOL HISTÓRICO! ¡PRIMER GOL DE UZBEKISTAN EN UN MUNDIAL! ⚽💥



¡Fayzullaev quedó en los libros de historia! ¡Nadie esperó este cabezazo! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9yPM1gc7Hb — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Uzbekistán adelantó sus líneas y Colombia comenzó a defender el gol que ya tenía en el marcador, el resultado fue que llegó el empate para Los Lobos Blancos al 61’ gracias a Abbosbek Fayzullaev, quien aprovechó un recentro de su compañero para rematar solo frente a la portería con el arco abierto y silenciar el Estadio Ciudad de México que fue una sede de los colombianos en su primer encuentro del torneo.

No pasaron más de cinco minutos para que La Sele volviera a estar arriba en el tablero, Luis Díaz recibió la esférica solo frente a la meta de Uzbekistán y sacó un remate cruzado, el cual Utkir Yusupov alcanzó a tocar con su mano izquierda, pero no pudo mandarlo fuera de los tres palos, la esférica terminó colándose en su meta y Colombia se fue 2-1 arriba en el electrónico.

En la última jugada del partido el cuadro sudamericano obtuvo su tercer tanto de la noche. Una acción individual del Cucho Hernández terminó con Jáminton Campaz rematando de cabeza para poner cifras definitivas en el compromiso.

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