Mateo Chávez es campeón de la Supercopa de Países Bajos siendo titular con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez se convierte en el primer mexicano campeón de la temporada en Europa.

El AZ Alkmaar ya consiguió su primer título de la temporada 2026/2027 después de derrotar al Ajax en la final de la Supercopa de Países Bajos y Mateo Chávez fue titular con el conjunto holandés para conseguir el título a solo días de arrancar la campaña de la Eredivisie.

El equipo del mexicano ganó 4-0 en el marcador para levantar el cetro de la Supercopa de Países Bajos y Mateo Chávez se convirtió en el primer futbolista de nuestro país en ganar un título en el viejo continente esta temporada.

El AZ Alkmaar controló el partido de inicio a fin y una tarjeta roja para Joey Veerman, jugador del Ajax, a los 9 minutos de tiempo corrido le dio aún más ventaja al equipo de Mateo Chávez en el compromiso que terminó definiéndose al 66′ de juego.

Mexx Meerdink, Weslley Patati, Elijah Dijkstra y Ro-Zangelo Daal fueron los anotadores de los cuatro tantos del AZ Alkmaar en el compromiso para darle la victoria a su equipo en la final de la Supercopa de Países Bajos, la cual se llevó a cabo en la cancha del Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven.

Mateo Chávez ha vivido un verano de ensueño: disputó su primer Mundial con México, marcó gol en la Copa del Mundo y acaba de salir campeón con el AZ Alkmaar para iniciar con el pie derecho la temporada de la Eredivisie.

ℹ️ Voorafgaand aan het duel met ADO Den Haag van volgende week zaterdag wordt de Schaal onthaald in het AFAS Stadion. Vanavond is er geen huldiging, omdat AZ zich verder voorbereidt op de start van de Eredivisie.#AZAlkmaar #psvaz #JCS #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/NChQInz50h — AZ (@AZAlkmaar) August 2, 2026

El AZ Alkmaar arrancará la temporada en Países Bajos con una racha de 13 compromisos sin conocer la derrota; la última vez que el equipo de Mateo Chávez cayó en el marcador fue el 9 de abril del 2026, cuando enfrentaron al Shakhtar en el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League.

El próximo encuentro del AZ Alkmaar será el 8 de agosto del 2026, cuando se enfrenten al ADO en la Jornada 1 de la Eredivisie en busca de sumar sus primeros tres puntos de la temporada en casa.

Este año el equipo de Mateo Chávez participará en la Europa League en busca del título y a la par estarán jugando el torneo local, además de los campeonatos de copa de Países Bajos.

DCO