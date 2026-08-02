El tierno momento entre Romina Hinojosa y su compañera en el Tour de France que se robó los corazones (VIDEO)

Romina Hinojosa tuvo un emotivo momento al cruzar la meta en la etapa 2 del Tour de France Femenil.

La ciclista mexicana Romina Hinojosa dejó una tierna imagen en el segundo día del Tour de France Femenil, luego de que cruzó la meta tomada de la mano con la belga Dina Boels, su compañera en el Lotto-Intermarché Ladies.

La pedalista azteca y su compañera llegaron a la meta a dos minutos del tiempo límite de la etapa 2 de la mítica carrera, pero lo que conmovió y robó el corazón de los aficionados fue que lo hicieron tomadas de la mano, todo un gesto de unidad.

Team-mates Dina Boels and Romina Hinojosa Cruz (both of Lotto-Intermarché Ladies) congratulate each other and cross the finish line of the second stage of the 2026 Tour de France within the time limit, ahead of the broom wagon. #TDFF2026 pic.twitter.com/7NEMSX4vDu — René Bugner (@RNBWCV) August 2, 2026

“Lo logramos”, dijo emocionada Romina Hinojosa, quien es la primera ciclista mexicana que corre el Tour de France Femenil desde que renació en 2022.

El difícil reto para Hinojosa en la etapa 2 del Tour de France

La segunda etapa del Tour de France Femenil 2026 fue complicada para el Lotto-Intermarché Ladies, luego de que perdieron a tres de sus ciclistas, Ebras Elisabeth, Meert Marieke y Ervloet Sterre, por caídas ye el extremo esfuerzo realizado.

La mexicana Romina Hinojosa y la belga Dina Boels lucharon juntas durante 60 kilómetros para poder terminar. Lo consiguieron, justo a tiempo, y para hacer más emotivo el desenlace se abrazaron mientras lloraban.

La neerlandesa Lorena Wiebes, de SDW, retuvo el maillot amarillo al llevarse la victoria en la etapa 2 del Tour de France Femenil, en la que la tamaulipeca cruzó la meta en la posición 138.

Romina Hinojosa 🫂 Dina Boels 🥺



We experienced one of the hardest days in Tour de France Femmes, losing 3 riders.



Dina and Romina fought together for 60 kilometers to finish within time limits and they made it 🫶 pic.twitter.com/jlAEt4CqAb — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 2, 2026

Romina Hinojosa agradece el apoyo de la afición

La afición mexicana le ha manifestado su apoyo a Romina Hinojosa, quien aseguró que ese aliento la motiva más en su primera participación en el Tour de France Femenil.

“Siento el cariño; de verdad que sí. En cada dolorosa pedalada, siento cómo los aficionados mexicanos me animan. Me siento muy motivada y muy feliz de contar con este apoyo”, agradeció la pedalista de 23 años de edad.

Romina Hinojosa marcha en el lugar 138, el penúltimo de la clasificación, después de dos etapas en el Tour de France Femenil 2026.

EVG