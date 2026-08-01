Isaac del Toro y Romina Hinojosa, la historia de amor más hermosa en el Tour de France

Isaac del Toro es la estrella del ciclismo mexicano en la actualidad, pero a su lado también está Romina Hinojosa, quien se convirtió en la primera pedalista azteca en competir en el Tour de France Femenil, pero detrás de estos dos atletas hay una historia de amor que ha viajado por el mundo.

Aunque no crecieron juntos formándose como ciclistas, ellos dos se conocieron en 2023 durante una competencia en Francia. Desde ese momento comenzó su historia de amor que los ha llevado a competir en el Tour de France el mismo año, logrando un hito para el deporte de nuestro país.

Romina Hinojosa estuvo en Francia para apoyar a Isaac del Toro

Romina Hinojosa estuvo desde semanas antes del Tour de France Femenil en el país de Europa Occidental para ver a su pareja en su primera participación en la Gran Vuelta en Francia, subiendo una serie de imágenes de su aventura apoyando al Torito.

De igual forma, hay un video donde aparece Romina Hinojosa llegando a abrazar a Isaac del Toro después de su participación en una de las etapas del Tour de France, dejando una hermosa imagen de la pareja en el mejor evento del ciclismo mundial.

Ambos están cumpliendo su sueño como ciclistas a la par que viven una historia de amor que muchos envidian, ya que los dos están en los máximos escenarios del deporte que practican y ya son un orgullo para México.

Romina Hinojosa e Isaac del Toro debutaron el mismo año en el Tour de France

El Tour de France se pintó de verde, blanco y rojo este año con la participación de dos mexicanos en la rama varonil y femenil, además de que lo mejor de esta historia es que son pareja.

Isaac del Toro se subió al podio en su primera participación en el Tour de France y días después su novia Romina Hinojosa realizó su debut en el mejor evento de ciclismo del mundo con el conjunto de Lotto-Intermarché.

Tanto Romina Hinojosa como Isaac del Toro sintieron el apoyo de los aficionados mexicanos en el Tour de France, ya que varios paisanos que están en Francia se dieron cita en las diferentes etapas para darle ánimos a los atletas mexicanos.

DCO