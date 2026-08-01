¡OFICIAL! Atlante anuncia que jugará a puerta cerrada todos sus partidos de local

El Atlante Femenil dio una noticia que afecta a la afición que busca asistir a los partidos de local del club, ya que dieron la noticia de que los compromisos en casa los disputarán a puerta cerrada y sus fans los tendrán que ver a través de las redes sociales de la institución y de la Liga Femenil MX.

“El Club Atlante informa que, con la finalidad de brindar las mejores condiciones para el desarrollo de nuestra competencia, damos a conocer que, hasta nuevo aviso, los partidos de local de nuestro equipo femenil se disputarán a puerta cerrada”, se puede leer en el comunicado.

Atento aviso para toda la Familia Azulgrana 🔵🔴 pic.twitter.com/ufkYe9pTkt — Atlante Femenil (@atlantefem) August 1, 2026

¿Cuándo debuta como local el Atlante Femenil en el Apertura 2026?

El Atlante Femenil tendrá su debut oficial en la Liga Femenil, ya que la institución volvió a la primera división después de 12 años y, como lo dicta el futbol mexicano, deben tener su equipo en la rama de mujeres y ya están listas para iniciar la historia de las azulgranas en el balompié azteca.

El Atlante Femenil debutará como local en el Apertura 2026 el próximo lunes 3 de agosto del 2026, cuando reciban al Necaxa en casa para arrancar el certamen, aunque lo tendrán que hacer sin público en las tribunas.

Al ser el equipo debutante en este torneo, las azulgranas buscarán clasificar por primera vez en la historia a la Liguilla, aunque llegan en un momento de cambios en la Liga Femenil y deberán quedar entre los primeros cuatro lugares de su grupo para meterse a la Fiesta Grande.

El lunes tenemos una cita con la historia... NUESTRO PRIMER PARTIDO OFICIAL 😎#LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/OTDnH9vTsk — Atlante Femenil (@atlantefem) August 1, 2026

El Atlante aún no debuta en la Liga Femenil y ya tienen seleccionadas nacionales

El Atlante Femenil aún no realiza su debut oficial en la Liga Femenil, pero el conjunto de la capital del país ya tiene a sus primeras jugadoras seleccionadas nacionales con México.

Vanessa González y Ana Lorena Torres fueron llamadas con la Sub-20 de la Selección Mexicana para la preparación del conjunto nacional de cara a la Copa del Mundo en Polonia, la cual se va a llevar a cabo del 5 al 27 de septiembre.

En este torneo se medirán ante Argentina, Benín y la anfitriona Polonia en la fase de grupos del torneo internacional, en busca del primer título del Mundial para México en esta categoría.

DCO