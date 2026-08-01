¿Cuándo inicia la Leagues Cup y dónde se juega? Estos son los partidos que no te puedes perder

El balón con el que se jugarán los partidos de la Leagues Cup 2026.

La Leagues Cup celebra este 2026 su cuarta edición, misma que comienza el martes 4 de agosto, día a partir del cual los clubes de la Liga MX intentarán hacer todo lo posible por acabar con el dominio de la MLS, cuyos equipos ganaron las tres ediciones previas.

A diferencia de lo que ocurrió entre 2023 y 2025, el torneo binacional de este año no se desarrollará en su totalidad en Estados Unidos, pues también habrá partidos que se lleven a cabo en México y Canadá.

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Leagues Cup estrena formato de competencia

Para este 2026, la Leagues Cup tendrá un nuevo formato de competencia, en el cual no habrá grupos y habrá tablas de clasificación separadas para la Liga MX y la MLS.

El certamen tendrá tres jornadas antes de dar paso a la fase eliminatoria, misma a la que accederán cuatro conjuntos del futbol mexicano y cuatro de la Primera División del balompié estadounidense.

La primera ronda de la Leagues Cup concluirá el próximo 13 de agosto, cuando se desarrollen los últimos partidos correspondientes a la tercera jornada, en la cual se definirán los últimos clasificados a cuartos de final.

Leagues Cup tiene un significado especial para Sam Surridge 😎



He scored his first-ever goal for @NashvilleSC back in 2023 against Club América 🔥



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Partidos imperdibles de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 tendrá cuatro encuentros en México, en dos de los cuales estará el Toluca, que recientemente fue bicampeón de la Liga MX.

El primer juego del torneo binacional en suelo nacional será el 5 de agosto con el cotejo entre los Diablos Rojos y el Seattle Sounders, en el Estadio Nemesio Díez. Un día después, el América recibe en el Estadio Azteca al San Diego FC.

Por su parte, los Tigres de la UANL enfrentará el 11 de agosto en el Estadio Universitario al Vancouver Whitecaps.

El cuarto y último juego de la Leagues Cup 2026 está programado para el próximo 12 de agosto, cuando el Toluca choque ante el FC Dallas en la cancha del Nemesio Díez.

También hay duelos atractivos que no te puedes perder, entre los cuales destacan Charlotte vs Pumas, Monterrey vs Orlando City, Inter Miami vs Atlético de San Luis, LAFC vs Chivas, Cruz Azul vs Philadelphia Union, Inter Miami vs Monterrey, América vs Portland Timbers y Seattle Sounders vs Chivas.

EVG