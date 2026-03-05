Leagues Cup 2026: ¿Cuándo inicia, cómo se juega y el calendario del torneo entre la Liga MX y MLS?

La Leagues Cup enfrenta clubes de la Liga MX y de la MLS

La Leagues Cup 2026 es la cuarta edición del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS) y ya se reveló el calendario para esta temporada, pero lo más destacado de esta temporada es que por primera vez se jugarán partidos en México.

En los años pasados todos los juegos de la Leagues Cup fueron en canchas de los clubes de la MLS, pero ahora el certamen tendrá actividad en la Ciudad de México, Toluca y Monterrey. De los 54 cotejos del torneo solo 4 serán fuera de Estados Unidos.

The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set 💥



Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ⚽️



2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight 🏆 pic.twitter.com/d61t77VFyV — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Para esta edición se contará con participación de 36 clubes; 18 de la Liga MX y 18 de la MLS, que son los mejores clasificados del balompié estadounidense. Las acciones arróancan el 4 de agosto de 2026 y culminará con la final el 6 de septiembre.

Uno de los atractivos es que se repartirán tres cupos directos para la Concacaf Champions Cup 2027, con el campeón recibiendo su boleto sin escala a los octavos de final.

Juegos de la Leagues Cup en México

A México solo le dieron cuatro partidos de la primera ronda. El primero es el Toluca vs Seattle Sounders el cinco de agosto, después el Tigres vs Vancouver FC el 11 de agosto, el Toluca vs Dallas el 12 de agosto y finalmente el América vs San Diego FC con día por confirmar.

Toluca vs Seattle Sounders-5 de agosto

América vs San Diego FC-Fecha por confirmar

Tigres vs Vancouver FC-11 de agosto

Toluca vs Dallas- 12 de agosto

Mark your calendars 🗓️



See you next August 4th ⚽️#LeaguesCup2026 🏆 pic.twitter.com/DSDttT2805 — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Juegos imperdibles de la primera ronda de Leagues Cup 2026

Toluca vs Seattle Sounders-5 de agosto

Cruz Azul vs Philadelphia Union-6 de agosto

América vs Portland- 9 de agosto

Tigres vs Vancouver FC-11 de agosto

Inter Miami vs Monterrey-8 de agosto

Así se juega la Leagues Cup 2026

En la primera fase se disputarán 54 partidos. Todos son enfrentamientos directos con prioridad interliga. Es decir, los equipos no pueden jugar ante rivales de su misma liga.

Los cuatro equipos mejor clasificados de cada liga avanzan a la fase de eliminación directa tras concluir la fase inicial. El torneo cierra con semifinales, partido por el tercer lugar y la final.

aar