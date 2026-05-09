La eufórica celebración de Gabriel Milito por la victoria de Chivas que confirma su eterno amor al club (VIDEO)

Gabriel Milito y las Chivas lograron empatar el marcador global ante Tigres para clasificar a las semifinales de la liguilla del Clausura 2026. El festejo del técnico del Rebaño Sagrado tras el silbatazo final en el Estadio AKRON fue muy eufórico, que se llevó las miradas de la afición rojiblanca.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que, después de que el ‘Gato’ Ortiz marca el final del compromiso y oficializaba el pase de las Chivas a las semifinales, en ese momento Gabriel Milito se abraza con todo su equipo y con Efraín Álvarez de forma eufórica mientras otros jugadores llegaban para celebrar con su entrenador.

🔴🔵 Así celebraron en Chivas la remontada y el pase a la Semifinal @muralcom pic.twitter.com/gUvSecmbin — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) May 10, 2026

Chivas vuelve a semifinales después de dos años de ausencia

Las Chivas lograron volver a las semifinales de la liguilla del futbol mexicano dos años después de espera, pues desde el 2024 el Rebaño Sagrado no se metía a la antesala de la gran final del torneo local.

La última vez que disputaron esta fase del torneo fue en el Clausura 2024, cuando se midieron a las Águilas y terminaron eliminados por un marcador global de 1-0 a favor de los azulcremas; después de eso, lo máximo que habían alcanzado eran los cuartos de final la campaña pasada, cuando cayeron a manos del Cruz Azul con el penal errado del ‘Chicharito’ Hernández.

Mientras que la última ocasión en la que Chivas llegó a la gran final de la Liga MX fue en aquel Apertura 2023, cuando sufrieron una remontada de los Tigres en casa y cayeron por marcador de 3-2 en el partido de vuelta, dejando ir el trofeo número 13 para el Rebaño Sagrado.

Chivas ya espera a su rival en las semifinales del Clausura 2026

El equipo de Gabriel Milito ya espera en las semifinales para conocer a su rival en la siguiente ronda, en el que podrían enfrentarse a su acérrimo rival en busca de llegar a la final. Cabe recalcar que la última vez que el Rebaño Sagrado estuvo en la antesala de la gran final también se midió al América.

Las Chivas conocerán a su rival este domingo 10 de mayo, que podría ser Cruz Azul o el América, dependiendo de los resultados, pues si las Águilas derrotan a Pumas, tendríamos Clásico Nacional en semifinales, pero si los universitarios dejan fuera a los azulcremas, los rojiblancos se medirían a la Máquina.

Todo se definirá en el Clásico Capitalino, la serie más llamativa de estos cuartos de final y que tiene el marcador global 3-3, así que es un partido imperdible este domingo.

DCO