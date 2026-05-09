Él es Santiago Sandoval, el canterano de Chivas que se convirtió en el héroe del Rebaño Sagrado ante Tigres

Santiago Sandoval se acaba de convertir en el héroe de las Chivas en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Tigres. El canterano del Rebaño Sagrado anotó los dos tantos que necesitaba el cuadro de Gabriel Milito para dejar fuera a la escuadra de San Nicolás de los Garza.

Con esta actuación en el Estadio AKRON, Santiago Sandoval levanta la mano para ser titular indiscutible en esta liguilla tras la ausencia de cinco jugadores de las Chivas por la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

El canterano del Rebaño Sagrado ha sido titular en los dos encuentros de cuartos de final ante los Tigres, pero antes de eso Santiago Sandoval saltó al campo en el once titular con las Chivas el pasado 18 de marzo del 2026 ante el León.

Santiago Sandoval, oriundo de Veracruz que metió a Chivas a semifinales

Santiago Sandoval tiene una historia un tanto peculiar, pues es oriundo de Boca del Río, Veracruz, y se mudó a Guadalajara muy pequeño para seguir su sueño de jugar en la Primera División del futbol mexicano.

Nació el 7 de agosto del 2007 y anotó su doblete ante Tigres con 18 años, además de que toda la temporada ayudó a Chivas a aumentar minutos en la regla de menores. El debut de Santiago Sandoval fue enfrentando a León de visita el sábado 19 de julio de 2025.

Su historia con las Chivas inició en el Clausura 2022 con la Sub-14 del Rebaño Sagrado; disputó 13 partidos, jugó 545 minutos, estuvo seis veces en el once titular y anotó dos goles en la campaña. Desde ese entonces, Santiago Sandoval formó parte del conjunto rojiblanco y tres años después realizó su debut con el primer equipo.

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De meter solo un gol en la fase regular a convertir un doblete en la liguilla

Santiago Sandoval era ocupado por Gabriel Milito como un recambio en el mediocampo del Rebaño Sagrado durante la fase regular del Clausura 2026; el canterano disputó 12 encuentros y solo uno de titular ante León.

Además, el canterano rojiblanco solo pudo anotar un tanto durante las 17 jornadas, que fue en la goleada 5-0 de las Chivas sobre el León en la fecha 19 del torneo local.

Cuando su equipo más lo necesitaba, Santiago Sandoval apareció ante los Tigres para anotar un doblete y con ello darle el pase a las semifinales al conjunto de Gabriel Milito.

DCO