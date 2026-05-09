Así se jugarían AL MOMENTO las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX; conoce los cruces

Jugadores de Chivas festejan su pase a semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Ya se conocen a los dos primeros semifinalistas de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El primer equipo que amarró su boleto a esta instancia fue Chivas y el segundo Cruz Azul, que salieron airosos en sus respectivos duelos.

Todavía restan dos juegos de los cuartos de final. Pachuca y Toluca tienen que enfrentarse en la cancha del Estadio Hidalgo. Mientras que Pumas y América chocan en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Ambos duelos son este domingo 10 de mayo.

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Semifinales al momento

En los posibles cruces de Chivas hay la posibilidad de enfrentar al América en semifinales. Para tener Clásico Nacional en la siguiente etapa las Águilas deben vencer a los Pumas en cuartos de final.

Los cruces dependen mucho del ganador entre el Club Universidad y el conjunto de Coapa. Chivas también podría enfrentar a La Máquina.

En caso de que Pumas avance:

Pumas vs Pachuca o Toluca y Chivas vs Cruz Azul

En caso de que América avance:

Chivas vs América y Cruz Azul vs Pachuca o Toluca

Así lograron su pase a semifinales Chivas y Cruz Azul

Con doblete del juvenil Santiago Sandoval las Chivas vencieron 2-0 a Tigres en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con lo que lograron igualar 3-3 el marcador global y con ello convertirse en el primer semifinalista de la Liga MX.

Luego de perder 3-1 en Monterrey la semana pasada, los tapatíos necesitaban por lo menos dos goles y no recibir para acceder a las semifinales. La mejor posición en la tabla fue el factor que dejó al Rebaño como el equipo que avanza.

Del otro lado, el Cruz Azul ganó 1-0 en la cancha del Estadio Azteca al Atlas con un golazo de José Paradela. El conjunto celeste se impuso con autoridad 4-2 en la pizarra global a los Zorros y

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