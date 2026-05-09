Pumas vs América: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas y América igualaron 3-3 en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas y América definen este domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria al último semifinalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Lo hacen después de haber protagonizado un vibrante empate a tres goles en la ida celebrada en el Estadio Azteca.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez dejó escapar una ventaja de 3-1 en el último cuartos de hora del duelo efectuado en el Coloso de Santa Úrsula, pese a lo cual otra igualada les sería suficiente para salir vencedores de los cuartos de final del campeonato, por haber terminado la fase regular como líderes.

¿Dónde pasan EN VIVO el Pumas vs América?

El partido entre Pumas y América se jugará este domingo 10 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:15 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Domingo 10 de mayo

Hora : 19:15

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Pumas y América

PUMAS : Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo, Juninho y Robert Morales.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Thiago Espinosa, Erick Sánchez, Rodrigo Dourado; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

Las bajas del América para la vuelta contra Pumas

Aunada a las bajas que ya tenía antes de la Liguilla, el América tampoco podrá contar en la vuelta de cuartos de final contra Pumas con el defensa uruguayo Sebastián Cáceres y con el lateral colombiano Cristian Borja.

Tanto Cáceres como Borja se lesionaron en la ida contra el equipo auriazul. Israel Reyes no está disponible para André Jardine por haber sido convocado a la Selección Mexicana, y Luis Ángel Malagón está fuera de las canchas desde marzo por una lesión que lo dejó sin posibilidad de ir al Mundial 2026.

Sin embargo, Brian Rodríguez se perfila para volver con el América, luego de que se perdió la ida contra Pumas a causa de molestias musculares.

América busca revancha ante Pumas

El América quiere saldar cuentas pendientes con Pumas, luego de que en la última serie de Liguilla entre ambos la victoria se la llevaron los auriazules.

Los felinos eliminaron a las Águilas por marcador global de 3-1 en los cuartos de final del Apertura 2021. En aquel certamen también se trató de la serie del uno contra el ocho, sólo que los azulcremas fueron líderes, a diferencia de esta ocasión.

Además, el América no ha podido vencer a los Pumas en lo que va del Clausura 2026, pues en la fase regular los del Pedregal se impusieron por la mínima diferencia en Ciudad Universitaria.

EVG