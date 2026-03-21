Pumas vence al América con un agónico gol de penalti y se lleva el clásico capitalino; resumen y mejores jugadas

Robert Morales hizo el gol con el que Pumas venció 1-0 al América en la Jornada 12 del Clausura 2026.

Pumas derrotó 1-0 al América en el clásico capitalino con un agónico gol de penalti convertido por Robert Morales. El colombiano Cristian Borja cometió una infracción sobre Guillermo el ‘Memote’ Martínez, y el árbitro César Ramos señaló el penalti después de revisar la acción en el VAR.

La polémica se presentó desde los primeros momentos del encuentro, cuando el árbitro César Ramos no señaló un posible penalti a favor de los locales tras un jalón de Sebastián Cáceres sobre Guillermo el ‘Memote’ Martínez al minuto 8.

🚨 ¡GOOOOOOOOOL DE LOS PUMAS! 🔥🔥🔥¡PENAL sobre el Memote en los ÚLTIMOS MINIUTOS y la Pantera Morales manda el balón al fondo de la red! 🤯⚽💥



🇲🇽 #MegaFutbol

🇺🇸 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/6gCkqoEwO1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

La ocasión más clara del primer tiempo la tuvo el equipo auriazul con un tiro al poste de Juninho al minuto 33, tras un potente disparo de derecha.

América mejora en la segunda parte, pero no puede con Pumas

Las Águilas respondieron con un remate de cabeza del Pato Salas que se fue demasiado elevado, luego de un centro del brasileño Raphael Veiga en un tiro de esquina.

Raphael Veiga fue sustituido al minuto 66 por su compatriota Vinícius Lima, quien en el encuentro anterior marcó su primer gol desde su llegada a la Liga MX en la victoria sobre el Mazatlán.

Ya en el segundo tiempo, el uruguayo Brian Rodríguez probó fortuna con un tiro de derecha fuera del área que se fue arriba del arco defendido por Keylor Navas al minuto 56.

🚨 ¡YA HAY POLÉMICA! 🔥🔥🔥 ¡El Memote CAYÓ EN EL ÁREA, Pumas pedía penal pero el árbitro dijo que NO HAY NADA! 🤯❌🔍



🇲🇽 #MegaFutbol

🇺🇸 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/c243PLxVej — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

Las emociones también carecieron en el segundo tiempo del clásico capitalino en Ciudad Universitaria. Sin embargo, el partido se definió con el penalti de último minuto convertido por Robert Morales, quien engañó a Rodolfo Cota.

Con este triunfo, los dirigidos por Efraín Juárez llegaron a 23 puntos para colocarse cuartos de la tabla en el Clausura 2026. El América, por su parte, se estanca con 17 puntos y es octavo.

Próximos duelos de América y Pumas

América y Pumas volverán a las canchas el primer fin de semana de abril, como el resto de los clubes de la Liga MX, pues el Clausura 2026 se pondrá en pausa una semana para dar paso a la Fecha FIFA.

En la reanudación del torneo, las Águilas visitan el Estadio Corona para medirse ante Santos Laguna en la Jornada 13 el próximo 4 de abril. Un día después, los felinos reciben a las Chivas en Ciudad Universitaria.

EVG