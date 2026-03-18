América empata con el Philadelphia Union para avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup

El América recibió al Philadelphia Union en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, para poder cerrar una de las series de la Concacaf Champions Cup y conocer al equipo que avanza a los cuartos de final de la competencia, misión que terminó de concluir el conjunto de André Jardine y con el que siguen con vida para pelear por el cetro de la competencia.

La primera anotación de la noche llegó gracias a Rodrigo Dourado, quien recibió un pase certero de Raphael Veiga en un balón parado y dentro del área mandó a guardar la esférica con un fuerte remate de cabeza para poder vencer a Andrew Rick.

El dominio por parte de las Águilas continuó en el cotejo y al minuto 25 de tiempo corrido, Alejandro Zendejas se fue solo contra el guardameta rival para poner el 2-0 parcial en el cotejo; sin embargo, llamó al VAR y el silbante terminó por marcar un fuera de lugar del delantero mexicoestadounidense, por lo que la anotación la echaron para atrás.

Antes de terminar los primeros 45 minutos, Erick Sánchez disparó a puerta y el árbitro marcó la pena máxima para los azulcremas por una supuesta mano dentro del área, aunque la acción fue revisada por el VAR y el supuesto penal fue anulado para seguir con el juego.

Inició la segunda mitad y Alejandro Zendejas se barrió dentro del área, lo que terminó derivando en un pena máxima para el Philadelphia Union, Jesús Bueno fue el encargado de cambiar el penal por gol y meter a los visitantes en la serie, ya que si llegaban a anotar un gol ponían a las Águilas en aprietos por el gol de visitante.

El tiempo siguió su marcha y el equipo de la Major League Soccer no encontraba la forma de hacerle daño a los azulcremas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, al final el marcador marcó el empate entre estas dos escuadras y le dio el pase al América a los cuartos de final.