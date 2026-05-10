Así fue el GOLAZO de Alejandro Zendejas con el que América empató a Pumas (VIDEO)

Alejandro Zendejas festeja con Brian Rodríguez el 3-3 de América contra Pumas.

Alejandro Zendejas marcó un espectacular gol de cabeza con el que el América consiguió el empate 3-3 contra Pumas en el segundo tiempo de la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo celebrado en Ciudad Universitaria.

El uruguayo Brian Rodríguez envió un centro al corazón del área, donde Alejandro Zendejas se elevó por todo lo alto para hacer un contacto preciso y quirúrgico con el balón, dejando sin oportunidad a Keylor Navas.

¡GOOOL DEL AMÉRICA! ¡ZENDEJAS LE GANA EL BALÓN AÉREO A KEYLOR! 🦅⚽



¡América ya empató el marcador global! ¡Zendejas anota! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/jEHIQ7EpVo — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

El gol de Alejandro Zendejas enmudeció a la afición auriazul en Ciudad Universitaria y a Efraín Juárez, pues los Pumas tenían ventaja de 3-0 hasta el minuto 23 del cotejo.

Zendejas pone al América a un gol de eliminar a Pumas

El segundo gol de Alejandro Zendejas contra Pumas puso al América a una anotación de llegar a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Las Águilas llegaron a la vuelta de cuartos de final en Ciudad Universitaria con la necesidad de ganar el clásico capitalino.

En empate en el marcador global juega a favor de Pumas, debido a que culminó la fase regular de la Liga MX como líder.

EVG