Henry Martín pide defender con hue… el orgullo del América; se filtra un VIDEO antes el duelo ante Pumas

Henry Martín no saltó como titular con el América para enfrentar a los Pumas en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, pero el capitán azulcrema dio un tremendo discurso en el vestidor en el que pidió que se defendiera con huev... el orgullo de las Águilas.

“Hoy no solo jugamos un partido de cuartos de final, hoy no solo jugamos un partido de clásico, hoy señores nos jugamos el orgullo, que vaya la pelota dividida al máximo, se va a quedar con ella quien meta más huev..., va a ser el que gane ahí adentro, ese va a ser el partido. Que hoy vamos a demostrar, señores, porque lo conozco a cada uno, sé lo que quieren, sé por lo que han luchado y sé por qué están aquí“, comentó Henry Martín.

¡HOY NOS JUGAMOS TODO, ÁGUILAS! 🦅



¡VENGA, LUCHEMOS POR NUESTRO OBJETIVO! pic.twitter.com/BzdFw46U8f — Club América (@ClubAmerica) May 11, 2026

Además, el capitán de las Águilas terminó su mensaje diciendo “así que hoy se los pido por lo que tenemos aquí en el pecho, no solo el escudo, sino el nombre de nuestras madres y por nosotros, porque nos hemos matado todos los días para estos momentos. Lo hemos demostrado antes y lo haremos hoy. Vamos banda”.

Henry Martín salió como suplente para enfrentar a Pumas

Tal como ocurrió en el partido de ida, André Jardine decidió guardar a su capitán y dejarlo en la banca durante todo el primer tiempo, así que el delantero mexicano tuvo que ver los cinco goles que se marcaron con la casaca puesta.

Sin embargo, tras una primera parte de alarido, André Jardine decidió mandar a su capitán para ir en busca de los dos goles que le hacen falta a las Águilas para poder clasificarse a las semifinales del Clausura 2026.

DCO