Pumas empata con América en un partido de locura y las Águilas quedan eliminadas de la Liguilla por posición en la tabla

Robert Morales y Kevin Álvarez en una jugada durante el Clásico Capitalino.

Lo que era una noche mágica para Pumas, poco a poco se fue haciendo una pesadilla y pudo terminar en tragedia, pues de manera agónica lograron eliminar al América y avanzar a semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX al empatar 3-3 en Ciudad Universitaria y que la posición en la tabla les diera el pase.

El Club Universidad sufrió, pero alcanzó a llevarse el boleto en la vuelta de los cuartos de final gracias al 6-6 en el marcador global, para dejar en el camino a su acérrimo rival y meterse a la antesala de la gran final.

GOOOOL DE PUMAS ¡GOOOL DE PUMAS A LOS DOS MINUTOS! ⚽🙀



A los DOS minutos, Duarte metió un zurdazo para poner el 1-0#MasQueUnPartido pic.twitter.com/NBf8xyWygJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

¡DOS A CERO! ¡OTRO GOL DE PUMAS! ¡QUE LOCURA! ⚽🔥



Terrible error de la defensa americanista que les cuesta el segundo gol de Pumas pic.twitter.com/ZGBdcQj69U — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

El primer tiempo fue una lluvia de goles y de imprecisiones. Pumas arrancó goleando 3-0 a los de Coapa, pero una débil marca en jugadas aéreas abrió la puerta a que el marcador se apretara.

Los felinos abrieron el marcador gracias al defensor español Rubén Duarte, quien estuvo atento a un rebote para reventar la portería de Rodolfo Cota a los tres minutos de iniciado el cotejo.

Diez minutos después el central brasileño Nathan Silva aumentó la ventaja para los locales y al 25’ Jordan Carrillo ya había hecho el tercer tanto universitario, lo que hacía pensar que se podría venir una goleada histórica en Ciudad Universitaria.

¡TRES A CERO! ¡TRES A CERO! ¡GOOOOL DE PUMAAAASSS! ⚽🔥



Jordan Carillo hizo lo que quiso y anotó el tercer tanto en el partido. ¡Están goleando al América! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/LvuLovNIHl — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

En menos de media hora el Club Universidad estaba 3-0, lo que ponía el global 6-3. Sin embargo, la pizarra no reflejó lo parejo que era el trámite del encuentro.

El América descontó al 30’ con un buen remate de cabeza de Patricio Salas. El balón por aire fue el punto débil de los locales en el juego y las Águilas se ocuparon de explotar esa falla al máximo.

Por esa misma vía fue que los emplumados encontraron su segunda anotación de la noche. Una mano dentro del área fue señalada como penalti, el tercero para ellos en la serie. Alejandro Zendejas fue el encargado de cobrarlo para llenar de nerviosismo CU.

¡PENAL PARA EL AMÉRICA Y GOOOL DE LAS ÁGUILAS! 🦅🔥



Se marcó una mano dentro del área. Zendejas anotó desde el manchón penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/6dkJi1MtMd — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

El cuadro comandado por André Jardine había empatado todo al 45’, gracias a Erick Sánchez. Pero la tercera diana de los azulcremas fue anulada a segundos del entretiempo. Los jugadores se le fueron encima al juez para reclamarle su decisión.

Antes del final de los primeros 45 minutos el delantero Juninho fue amonestado por reclamar al árbitro.

Durante toda la serie de cuartos de final ante el América los Pumas sufrieron con el balón aéreo. De esa manera se produjeron la mayor parte de los goles azulcremas.

¡GOOOL DEL AMÉRICA! ¡ZENDEJAS LE GANA EL BALÓN AÉREO A KEYLOR! 🦅⚽



¡América ya empató el marcador global! ¡Zendejas anota! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/jEHIQ7EpVo — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

Además, los errores defensivos del Pedregal fueron expuestos. Los de Efraín Juárez cometieron tres penaltis entre los dos duelos y fallaron en las coberturas defensivas.

Alejandro Zendejas le puso más nerviosismo al partido al minuto 61, cuando Brian Rodríguez mandó un servicio desde la banda izquierda y dentro del área apareció el delantero mexicanoamericano para rematar de cabeza y poner el 3-3 final en el compromiso.

Al final del compromiso, la polémica se hizo presente cuando César Arturo Ramos marcó la pena máxima para las Águilas, el Olímpico Universitario quedó silenciado, pero el ‘goya’ volvió a las gradas cuando Henry Martín estrelló la esférica en el poste izquierdo de la cabaña de Keylor Navas.

De esta manera quedaron definidas las semifinales del campeonato mexicano. El líder Pumas se enfrentará al Pachuca, mientras que Chivas le hará frente al Cruz Azul.

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